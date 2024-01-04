مدير "تعليم القاهرة" يتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

أجرى أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة سير أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمدرسة مصر المستقبل المتميزة للغات، وذلك بحضور وفاء رضا مدير عام الإدارة ومحمد الشابورى وكيل الإدارة.

وكان فى استقبالهم منى زكى مدير المدرسة، حيث أدى طلاب الصف الأول و الثاني للمرحلة الإعدادية الامتحان فى مادتي التربية الدينية، والتربية الفنية.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وأدى طلاب الصف الخامس والسادس الامتحان فى مادتي العلوم والمهارات، والرياضيات.

الالتزام بكافة القرارات الوزارية وعدم استخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين

وأكد موسى على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية وعدم استخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم وفق الجداول المعلنة والمعتمدة .

وأشاد وكيل "تعليم القاهرة" بانضباط العملية الإمتحانية مؤكداً توفير الجو الملائم للطلاب واطلع على أوراق الامتحانات والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها، و أجرى حوارا مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيه.

وكانت مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد أعلنت انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالقاهرة للصفوف الدراسية “الرابع، الخامس، السادس”، للعام الدراسي 2024 ، من 2 وحتى 10 يناير، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وأكد "موسى" على أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان حسن سير الامتحانات دون أي عقبات.

وكيل تعليم القاهرة من الحدث

وكيل تعليم القاهرة من الحدث

وكيل تعليم القاهرة من الحدث

وكيل تعليم القاهرة من الحدث

وكيل تعليم القاهرة من الحدث

وكيل تعليم القاهرة من الحدث