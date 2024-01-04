جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة 2024

يتساءل قطاع كبير من الطلاب في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024، وذلك للاستعداد قبل دخول الاختبارات بوقت كاف، لاسيما مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول وصدور جداول امتحانات مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي 2024 لمحافظة الجيزة

جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة من العناوين المتصدرة في الساعات الأخيرة، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الإعدادي (عام - لغات).

موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 لمحافظة الجيزة

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر على مدار 4 أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم. يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية. يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، نرصد في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في بعض المحافظات لعام 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة القليوبية "الترم الأول"

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024: امتحان الهندسة والتربية الفنية.

- يوم السبت الموافق 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء.

- يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024: امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.

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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 في كفر الشيخ "الترم الأول"

- يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، امتحان الحاسب الآلي.

- يوم السبت الموافق 13 يناير 2024: امتحان جبر وإحصاء، امتحان دراسات اجتماعية.

- يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024: امتحان علوم، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأثنين الموافق 15 يناير 2024: امتحان الهندسة، امتحان التربية الفنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.