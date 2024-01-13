السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المولد بدأ.. السيدة زينب تستقبل مريديها بمراحل تطويرها الأخيرة (فيديو)

جريدة الدستور

في الأسبوع الأول من شهر رجب كل عام، تبدأ  الطرق الصوفية في التوافد على محيط مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة، استعدادًا لاحياء ذكرى ميلادها، ويشهد المسجد في الوقت الحالي مراحل تطويره النهائية قبل افتتاحه بأيام قليلة، وقد ظهرت داخل ساحته معدات الإنشاء والماكينات الهندسية الخاصة بعملية التطوير التي بدأت منذ عام.

وقد قام بائعي حلوي المولد الشهيرة بتدشين أماكنهم المخصصة لعملية البيع على أسوار المسجد، بجانب قيام بعض المقاهي بوضع السماعات الصوتية الضخمة، مع تشغيل الابتهالات الدينية وخاصة صوت المنشد  الكبير ياسين التهامي، وبالحديث مع أحد زائري المولد المنتظر في شهر فبراير القادم، ويدعي علي مندي، قال " جكم مولد السيدة زينب من أسعد أوقات السنة علي أرواحنا، ونقوم في بتجهيز هذه الرحلة منذ عدة أشهر، حيث أنني أحضر مع أسرتي من محافظة سوهاج كل عام خصيصًا لحضور هذه المناسبة قبل عدة أيام موعدها، وما تعاني منه فقط هو إيجار المكان الذي نزل به خلال فترة المولد، وتكون عبارة عن شقة سكنية يتراوح إيجارها بين ٥٠٠٠ إلي ١٠٠٠ جنية حسب قربها أو بعدها من مقام السيدة ".

وعلى ناصية شارع السد، توجد عربة عم محمد لبيع حلوى المولد، وبالحديث معه قال " كل سنة وجميع الشعب المصري بخير، ومولد السيدة زينب هو موسم بيع الحمص والحلاوة الملونة التي يشتهر بها موالد أولياء الله الصالحين، وأسعارها هذا العام الكيس ب ١٥جنية، والكيلو  ب ٥٠ جنية  وبطبيعة الحال هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب سعر كيلو السكر المرتفع هذه الأيام، ومنذ أيام قليلة كنا في مولد السيدة نفيسة، وكان الطلب على حلاوة المولد مرتفع بفضل الله لأنها عادة كل عام، وأصبحت مرتبطة بهذه المناسبة التي يرتادها عدد كبير من الأشخاص من داخل وخارج مصر ".

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شهر رجب الطرق الصوفية مسجد السيدة زينب السيدة زينب الابتهالات الدينية

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