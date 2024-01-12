السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

34 عامًا على رحيل “أديب الحب”.. "الدستور" في زيارة لمنزل الراحل إحسان عبد القدوس

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس

"في بيتنا رجل، أنف وثلاث عيون، إمبراطورية ميم “.. أعمال فنية حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، جميعها للأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله الرابعة والثلاثون، فقد غيبه الموت عن عالمنا في 12 يناير 1990، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والثقافي، خاصة أنه ترعرع وسط أسرة صحفية فهو نجل الصحفية فاطمة اليوسف مؤسسة مطبوعة روز اليوسف.

received_286011137435519

"سيرة القاهرة" تعيد بيت يكن وبيت الملا للحياة مرة أخرى (صور)

حرب غزة تطغى على موضة الشتاء.. "الشال الفلسطينى" يجتاح الأسواق المصرية (صور)

مشروع شبابي يقدم المشروبات الساخنة مجانًا لعمال النظافة في مصر الجديدة (صور)

في عيد ميلادها| "الدستور" تزور منزل نادية لطفي وترصد رسائل جيرانها لها

ليلة رأس السنة.. الشباب يحتفلون في "الجيم" وملاعب كرة القدم (صور)

فى عيد ميلادها.. "الدستور" تزور منزل أم كلثوم بالزمالك

"صوم الميلاد" رزق مطاعم الفول والكشري

مواطنة: مصر تشارك بإيجابية مع ما يحدث فى قطاع غزة (فيديو)

مواطنة: نقف مع الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم بكل جهد

مواطن: مصر أحبطت مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

وفي 23 شارع الجبلاية بحي الزمالك في القاهرة، عاش “عبد القدوس” فترة توهجه الثقافية والأدبية داخل شقة مكونة من 6 غرف، “الدستور” انتقلت إلى البرج السكني المطل على نهر النيل، وتحدثنا مع حارس العقار الذي أخبرنا أن أسرة الراحل ترفض أي مقابلات صحفية في الوقت الحالي.

وعن ذكرياته مع الأديب الكبير، قال: "كنت صغير وقت وجود الأستاذ إحسان بالعقار، وكان يحضر إلي هنا عدد كبير من الأدباء والفنانين ونجوم المجتمع، حيث تعتبر هذه الشقة هي ملتقى النخبة الثقافية في فترة السبعينات والثمانينات، ورحمة الله عليه كان له صداقات عديدة وعشاق أعماله أيضًا الذين يأتون من حين لأخر يحاولون زيارة مكتبته التي تحوي أهم كتبه وأشهر رواياته ".

received_681186577527111

المهندس عادل، احد جيران الراحل، قال لـ"الدستور": “ أسرة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس من أقدم وأعرق العائلات التي سكنت حي الزمالك منذ زمن بعيد، ومازلت متمسكة بالمعيشة به، والأستاذ إحسان واحدًا من أهم الأدباء في تاريخ مصر، حيث قام بتأليف عدد كبير من الكتب والروايات، بجانب عمله كرئيس تحرير لصحيفة روز اليوسف التي أسستها والدته”.

وتابع: "بخلاف علاقة الجيرة، فأنا أحد قراء هذا الكاتب الكبير، الذي أثري بأعماله الحياة الثقافية في مصر، واعتقد ان الفكر التحرري الذي كان ينتهجه في كتاباته هو ما جعله دائمًا في مرمى النقد من أصحاب العقول الضيقة والغير مستنيرة".

received_725129105995602
received_1876272202770764
أبرز كتب إحسان عبد القدوس في بيتنا رجل الكاتب الكاتب الكبير هنا عاش

مواد متعلقة

"سيرة القاهرة" تعيد بيت يكن وبيت الملا للحياة مرة أخرى (صور)

حرب غزة تطغى على موضة الشتاء.. "الشال الفلسطينى" يجتاح الأسواق المصرية (صور)

مشروع شبابي يقدم المشروبات الساخنة مجانًا لعمال النظافة في مصر الجديدة (صور)

في عيد ميلادها| "الدستور" تزور منزل نادية لطفي وترصد رسائل جيرانها لها

ليلة رأس السنة.. الشباب يحتفلون في "الجيم" وملاعب كرة القدم (صور)

فى عيد ميلادها.. "الدستور" تزور منزل أم كلثوم بالزمالك

"صوم الميلاد" رزق مطاعم الفول والكشري

مواطنة: مصر تشارك بإيجابية مع ما يحدث فى قطاع غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. أبناء "مانديلا" ينتفضون ضد "الأبارتيد".. "جنوب أفريقيا" تدخل التاريخ بمرافعتها ضد الاحتلال

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا