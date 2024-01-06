مشروع شبابي يقدم المشروبات الساخنة مجانًا لعمال النظافة في مصر الجديدة (صور)

يومًا بعد يوم يضرب الشعب المصري مثال حي في فعل الخير ومد يد العون لبعضهم البعض، لتخفيف أي أعباء مادية على البسطاء وخاصة العاملين بالمهن الشاقة في الشارع على مدار اليوم، ومنهم عمال النظافة، حيث قام مشروع شبابي عبارة عن سيارة متنقلة لمشروبات ساخنة في ضاحية مصر الجديدة، وتحديدًا أمام أحد المولات التجارية الشهيرة، وضع على واجهتها لافتة مكتوب عليها المشروبات تقدم مجانًا لعمال النظافة، ويجاورها العلم الفلسطيني أعلى السيارة.

مشروع شبابي لعمال النظافة

بالحديث مع نشأت صاحب المشروع، وهو شاب ثلاثيني، قال "في الحقيقة هذه المبادرة هي أقل شيء نقدمه لهؤلاء العمال، الذين يقضون معظم وقتهم اليومي في خدمة المواطنين، على الرغم من التقلبات الجوية سواء بفصل الصيف أو الشتاء، وأكون في أسعد لحظاتي عندما يحضرون إلى هنا ويطلبون المشروب الذي يرغبون فيه، وأقوم بتحضيره لهم بنفسي، على الرغم من وجود شباب يقومون بمساعدتي في مشروعي الصغير.

عمال النظافة

وأضاف: "وأعتقد إن أي حد مكاني كان هيعمل كده، وبفضل الله أنا منذ بداية مشروعي أقوم بهذه المبادرة، حتى أخفف عنهم الأعباء المادية التي لا تتحمل دفع مشروباتهم خلال ساعات العمل، وأحاول أن أقوم بدوري المجتمعي حتى إن كان بسيط وصغير مقارنة بما تقوم به الدولة المصرية من مبادرات كبيرة لتخفيف حدة الأعباء المالية عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وقمت بوضع علم فلسطين على السيارة مشاركة مني وتضامنًا مع القضية الفلسطينية العادلة، وادعوا لهم في صلواتي أن تنزاح هذه الغمة عنهم في أقرب وقت ".

مشروع لتقديم المشروبات الساخنة لعمال النظافة

تحدثنا مع أحد الزبائن المنتظرة تجهيز طلباتهم، ويدعى حسين بائع ملابس، قال "بصراحة هذه المبادرة الطيبة هي السبب الرئيسي في حضوري بصورة شبه يومية لتناول فنجان الشاي أو القهوة من هنا، بجانب طبعًا جودة منتجاتهم وتميزهم في تحضيرها، لكن المبادرة لاقت استحسان جميع رواد المنطقة التجارية، خاصة وأنها تستهدف عمال بسطاء الله وحده الأعلم بظروفهم المادية، بجانب المجهود الكبير الذي يبذلونه يوميًا في خدمة ونظافة واحدة من أشهر وأقدم المناطق التاريخية في مصر ".

مشروع مشروبات ساخنة لعمال النظافة مجانا

مشروع مشروبات ساخنة لعمال النظافة مجانا

مشروع مشروبات ساخنة لعمال النظافة مجانا