الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: مصر تشارك بإيجابية مع ما يحدث فى قطاع غزة (فيديو)

مواطنة
مواطنة

قالت إحدى المواطنات وتدعى إسراء سامي، إن ما يحدث في فلسطين لا بد أن يتوقف حيث إن استمرار المجازر لقرابة 3 أشهر دون أن يحرك العالم ساكنا، بل ويستمر الدعم من قبل دول تدعي أنها تهتم بالسلام والحريات وحقوق الإنسان وهو ما كشف زيف ادعاءاتهم وسقطت أقنعتهم.

وأضافت خلال تقرير مصور لـ"الدستور" لرصد آراء المواطنين فيما يدور في قطاع غزة أن مصر تتابع بدور فعال وإيجابي ما يحدث في القطاع وفي فلسطين بشكل عام، وتهتم بإيصال المساعدات سواء من مصر أو المساعدات التي تقدمها الدول فمصر تعد هي البوابة وحلقة الوصل، كما أن تمسك القيادة بحق الفلسطينيين في العيش في بلدانهم ورفض فكرة تهجيرهم إلى سيناء.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

فلسطين قطاع غزة غزة السلام حقوق الانسان

مواد متعلقة

مواطنة: نقف مع الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم بكل جهد

مواطن: مصر أحبطت مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

مواطن: مصر أحبطت مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

دون تدخل بشرى.. المترو يبدأ تطبيق تجربة ماكينات صراف التذاكر الآلى (صور)

اقبال كبير للمواطنين في ثالث أيام التصويت بلجان مصر الجديدة (صور)

شباب مصر الجديدة: نزلنا شاركنا في الانتخابات الرئاسية خوفًا على مستقبلنا

الانتخابات الرئاسية| ريم البارودي تدلي بصوتها في لجنة طبري روكسي بمصر الجديدة

مسيرة دعم وتأييد للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمطار القاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة أريحا الفلسطينية

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل.. مجلس الأمن الدولى يُرجئ مُجددًا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟