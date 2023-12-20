مواطنة: مصر تشارك بإيجابية مع ما يحدث فى قطاع غزة (فيديو)

قالت إحدى المواطنات وتدعى إسراء سامي، إن ما يحدث في فلسطين لا بد أن يتوقف حيث إن استمرار المجازر لقرابة 3 أشهر دون أن يحرك العالم ساكنا، بل ويستمر الدعم من قبل دول تدعي أنها تهتم بالسلام والحريات وحقوق الإنسان وهو ما كشف زيف ادعاءاتهم وسقطت أقنعتهم.

وأضافت خلال تقرير مصور لـ"الدستور" لرصد آراء المواطنين فيما يدور في قطاع غزة أن مصر تتابع بدور فعال وإيجابي ما يحدث في القطاع وفي فلسطين بشكل عام، وتهتم بإيصال المساعدات سواء من مصر أو المساعدات التي تقدمها الدول فمصر تعد هي البوابة وحلقة الوصل، كما أن تمسك القيادة بحق الفلسطينيين في العيش في بلدانهم ورفض فكرة تهجيرهم إلى سيناء.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".