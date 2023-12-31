فى عيد ميلادها.. "الدستور" تزور منزل أم كلثوم بالزمالك

أمل حياتي.. ألف ليلة وليلة.. أغدًا ألقاك.. مجموعة من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي أثرت تاريخ الفن المصري بعدد كبير من أهم وأفضل الأعمال الغنائية التي مازال يحرص عدد كبير من المصريين في الاستماع لها يوميًا وتحل اليوم 31 ديسمبر ذكرى ميلاد الست كما يحلو لمعجبيها أن يطلقوا عليها.

ذكرى ميلاد أم كلثوم

قام “الدستور" بجولة في حي الزمالك الهادئ، للوصول إلي منزل أم كلثوم وما تبقى من أطلاله التي تركتها لعشاقها يتذكرونها مع كل حكاية حب وشجن جديدة يعيشونها، كانت البداية عند ميدان فندق أم كلثوم المطل علي النيل بشارع أبوالفدا، وهو مكان فيلتها القديمة التي تم هدمها وشيد بدلاً منها فندق سياحي منذ زمن بعيد، وفي ١٥٧ شارع ٢٦ يوليو عاشت كوكب الحب في شقة بسيطة أيامها الأخيرة، تحدثنا مع حارس العقار بخيت الذي قال: "السيدة أم كلثوم انتقلت من مسكنها بشارع أبوالفدا إلي هذا المكان قبل وفاتها بعدة سنوات، حيث أرادت أن تعيش في هدوء وسكينة، حسب طبيعة المنطقة في ذلك الوقت.

وهو المنزل الذي لا يعرف الكثيرون أنه كان خاصًا بكوكب الشرق، إلى أن جاء مشروع التنسيق الحضاري «عاش هنا»، وقام بوضع لافتة علي أبواب المنزل، ليعلم بعدها المارة بطبيعته ويقوم عدد منهم بالتقاط الصور التذكارية أمام بواباته، خاصة الشباب الذين لم يحضروا أيامها الجميلة وفترة وهجها الفني".

ميلاد كوكب الشرق

تحدثنا مع شخص آخر كان يستعد للصعود للعقار، وهو مهندس مدني يدعي سالم "الحقيقة أنا لم أحضر فترة وجود السيدة أم كلثوم بالعقار، ولم أكن أعلم بالأساس وجودها في السابق، لكن بالطبع سعدت جدًا بعد وضع هذه اللافتة التعريفية، خاصة أنني أحد مستمعيها، وعرف العقار فيما بعد بعمارة أم كلثوم، خاصة أن فيلتها القديمة تم هدمها وشيّد مكانها فندق يحمل نفس الاسم".