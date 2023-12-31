الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف الأغنية المناسبة ليك من أغاني أم كلثوم حسب برجك الفلكي

أم كلثوم
أم كلثوم

يصادف اليوم ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، والتي ولدت في نفس هذا 31 ديسمبر 1898، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975 عن عمر يناهز الـ76 عامًا.

و تزامنا مع ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير الأغنية المناسبة لبرجك الفلكي بمناسبة العام الجديد 2024، إليكم التفاصيل على النحو التالي في السطور التالية:

أعرف الأغنية المناسبة ليك من أغانى أم كلثوم حسب برجك الفلكي

و أم كلثوم من أكثر الأصوات المميزة في مصر وتركت لنا رصيد هائل من الأغاني التي لمست مشاعرنا وتعبر عنها سواء عند الشعور بالحب والسعادة وحتى فى لحظات الإنكسار والحزن، وإليكم توقعات الأبراج الفلكية على حسب وصف أغاني أم كلثوم في السطور التالية:

برج الحمل

سيحصل مواليد برج الحمل على فرصة جديدة ومميزة في حياته إذا كانت فرصة عمل أو رجوع لشريك قديم،  فالأغنية التي تناسب شخصيتهم هي (يا مسهرني).

برج الثور

بالرغم من مواليد برج الثور من الشخصيات المختلفة إلا أن قسوتهم في ردودهم وأفعالهم تعمل على إبتعاد الناس عنهم بالرغم من أنهم يمتلكون قلبًا نابضًا بالحب والمشاعر،  فالأغنية التي تناسب شخصيتهم من أغاني أم كلثوم (من أجل عينيك).

برج الجوزاء

برج الجوزاء من ضمن الأبراج التي لديها تذبذب وتردد في مشاعرهم، لكنهم يسعون دائمًا على تحقيق النجاح في العمل وتطوير الذات، فالأغنية التي تناسب شخصيتهم من أغاني أم كلثوم (للصبر حدود).

برج الدلو

نصيب برج الدلو في عام 2024 سيكون مختلف، سيستمتعون بحياة جميلة وسيحصلون على قصة حب جديدة، أما عن الحالة المادية سيحصل على بيت أو سيارة أحلامه،  فالأغنية التي تناسب شخصيتهم هي ( أمل حياتي).

 

أعرف الأغنية المناسبة ليك من أغانى أم كلثوم حسب برجك الفلكي

برج السرطان

يعمل برج السرطان على تطوير نفسه في العمل ليحصل على منصب يغير حياته في العام الجديد، أما عن الحب فهو يكتفي بشريك حياته، لذلك من ضمن الأغاني التي تليق بهذا البرج (شفت بعيني).

برج الأسد

يعرف عن برج الأسد أنه من ضمن الأبراج العصبية جدًا، لذلك سيخسر بعض من أصدقائه بسبب تصرفاته غير المتوقعة من الأخرين، أما عن الأغنية المناسبه له (ذكريات).

برج الميزان

يمتلك قلبًا دافئًا وحنونًا، كما أنّه يتمتع بمزاجه الثابت المتوازن، هادئ جدًا نادرًا ما يتم استفزازه، يتمتع شخصية جذابة قادرة على لفت أنتباه كل من حوله، وسيتمكن من الدخول في قصة حب ممتعة، أما عن أغنيته المفضلة (بتفكر في مين).

توقعات برج العقرب 2024 قبل بداية العام الجديد.. التفاصيل الكاملة المتوقعة

برج العقرب

برج العقرب سوف يشهد هذا العام ارتياح كبير للغاية فى الأعمال الخاصة به، وسوف تكون الأعمال الخاصة به مربحة بشكل كبير وذلك على عكس العام الماضي أما عن أغنيته المفضلة (هو صحيح الهوى غلاب).

برج العذراء

تتلقى أيضًا تدفقًا نقديًا مفاجئًا أو فرصة مالية غير متوقعة، كن منفتحًا وفكر في تحمل المخاطر المحسوبة في استثماراتك أو مساعيك المهنية، وأغنيته المفضلة (سيرة الحب).

برج القوس

يعمل القوس دائمًا على نشر البهجة وسط أصدقاء العمل أو الأسرة، لينال إنجذاب من حوله والحصول على أصدقاء جدد في حياتهم، وأغنيته المفضلة (ألف ليلة وليلة).

برج الجدي

يُعد برج الجدي من أكثر الأبراج جدعنة ويتميز بالشخصية القوية والحازمة والمحبة للحياة، فهناك فرصة سفر مميزة لهذا البرج، وأغنيته المفضلة ( هذه ليلتي).

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت بقدر كبير من الحب والمشاعر الجميلة، لذلك يحظى الحوت في العام الجديد 2024 بقصة حب مميزة فالأغنية التي تناسب شخصيتهم من أغاني أم كلثوم (حيرت قلبي معاك).

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