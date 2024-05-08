الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سر ترحيل مجدي شطة إلى سجن النهضة (التفاصيل الكاملة)

مجدي شطة
مجدي شطة

كشف مصدر قضائي لـ «الدستور»، أن مطرب المهرجانات مجدي شطة صدر ضده حكم واجب النفاذ بالسجن ٣ سنوات.

مجدي شطة في قسم المرج

وتبين أنه محبوس في قسم المرج على ذمة قضية تبديد محتويات شقة تعود لعام 2020، وإنه مازال محبوس ولم يتم الإفراج عنه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال المصدر إن مجدي شطة كان يحضر جلسات حكم التبديد ولكنه تغيب في أخر الجلسة وحضرمحامي الدفاع عنه، وبالتالي صدر الحكم حضوري وواجب النفاذ، وسيتم ترحيله لسجن النهضة لتنفيذ الحكم.

أقوال مجدي شطة

أنكر مطرب المهرجانات مجدي شطة، أمام جهات التحقيق المختصة بقسم شرطة المرج حيازته المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته وأنها ليست ملكه.

وقال "شطة" خلال التحقيق معه: معرفش عنها حاجة، والحاجات دي ادست ليا في العربية، وأقر بأنه من المؤكد أن أحد الأشخاص دس المواد المخدرة له داخل السيارة، كما أكد أن السلاح المضبوط برفقته بهدف الدفاع عن نفسه.

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تحقيقات تعاطي شطة للمخدرات

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس.

وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

سجل "شطة" الجنائي

السجل الجنائي لمجدي مختار وشهرته مجدي شطة: قضية حملت رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج عدم ارتداء كمامة والمقضي عليه فيها غيابيًا بالحبس 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.

كما سبق اتهامه في القضية رقم 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد، وقضية أخرى حملت رقم 1113 لسنة 2020 العلمين تبديد.

وسبق أن تم ضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة، وبتفتيش سيارته عثر بها على كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري غير مرخص.

وأكد أن أحد الأشخاص دسها له داخل السيارة، بينما اعترف بامتلاكه السلاح بقصد الدفاع عن النفس، كما قررت النيابة حبس الديلر الذي كان برفقته.

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