أبرزها ميلاد كوكب الشرق.. حدث فى مثل هذا اليوم 31 ديسمبر

حدث في مثل هذا اليوم. من ذاكرة الأيام والتاريخ، أجندة تقدمها الـ"الدستور" عن أبرز الأحداث التاريخية، من معارك سياسية وحربية، ميلاد ووفيات مشاهير وأعلام وغيرها، نقدمها لكم في هذا التقرير.

أبرز الأحداث السياسية في مثل هذا اليوم

تأسيس شركة الهند الشرقية، في العام 1600، والتي احتكرت التجارة بين ثلاث قارات وهي أفريقيا وآسيا وأمريكا، إلا أن حقيقة شركة الهند الشرقية كانت رأس الحربة في نهب شعوب العالم التي احتلتها بريطانيا، حتي أن نفوذ هذه الشركة وصل لأنها كانت تحتل مناطق بأسرها باسم التاج البريطاني ورعايته، وقد كانت الشركة تدفع ضرائب للتاج البريطاني تقدر بــ 10% من إجمالي الدخل العام الإنجليزي للدولة.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1857، أن اختارت الملكة البريطانية فيكتوريا مدينة أوتاوا عاصمة لكندا، والتي كانت تقع ضمن ما يسمي بدول الكومنولث.

حدث في مثل هذا اليوم من العام 1945 إعلان الرئيس الأميريكي هاري ترومان انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك عقب استسلام اليابان بعد إلقاء قنبلتي هيروشيما ونجازاكي.

وفي هذا اليوم من العام 1912 احتلت إيطاليا مدينة سرت الليبية.

وفي العام 1946 جلاء القوات العسكرية الفرنسية عن لبنان، لتعلن الأخيرة استقلالها عن فرنسا والذي بدأ في العام 1860 علي خلفية مذابح الدروز ضد الموارنة.

وفي العام 1947 ارتكبت عصابات الهاجاناه الصهيونية مذبحة راح ضحيتها ما يقارب 600 فلسطيني من سكان بلدة الشيخ.

وحدث في مثل هذا اليوم، رفع قضية إقليم كشمير إلي الأمم المتحدة لتحسم في النزاع بين الهند وباكستان في أحقية أيهما بالإقليم.

وفي العام 1984 انسحب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة اليونسكو، لرفضها دفع قيمة تمويل المنظمة، والذي تدفعه بقية الدول الأعضاء في المنظمة.

كما حدث في مثل هذا اليوم من العام 1999 أن أعلن الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين عن استقالته من منصبه، وتولي فلاديمير بوتين ــ رئيس الوزراء وقتها ــ تيسير شئون البلاد حتي اجراء الانتخابات. وجاءت استقالة يلتسين علي خلفية الفساد الذي استشري في عهده، وفشل خططه الاقتصادية في تحويل روسيا إلي الاقتصاد الرأسمالي، بعد تفكيك جمهوريات الاتحاد السوفيتي، واحتكار ما يقل عن 1٪ من أباطرة المال والأعمال في روسيا علي اقتصادها المحلي.

وفي مثل هذا اليوم من نفس العام ــ 1999 ــ سلمت الحكومة الأمريكية إدارة قناة بنما، إلي الحكومة البنمية، بعد أن كانت قد سيطرت عليها من الحكومة الفرنسية عام 1914. وتربط القناة ما بين المحيطين الأطلسي والهادي.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 2016 توقف جريدة “السفير اللبنانية” عن الصدور وغلق أبوابها بعد ما يقارب 43 عام من الصدور بسبب أزمات مالية .

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أيضا، اقتحمت ميلشيات موالية لإيران السفارة الأمريكية في العراق، ردا علي الضربة الجوية التي وجهتها أمريكا لقوات الحشد الشعبي وحزب الله في العراق.

أبرز مواليد مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، ميلاد كل من: الخديوي إسماعيل، الرسام الفرنسي هنري ماتيس، محمد بن قاسم الثقفي، الرحالة الفرنسي جاك كارتييه، جورج مارشال والحاصل علي جائزة نوبل للسلام علي خلفية مشروع إعادة إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، أو ما عرف بـ “مشروع مارشال”.

ومن مواليد مثل هذا اليوم أيضا، الشاعر إبراهيم ناجي، سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، الفنان البريطاني سير أنتوني هوبكنز، والممثل الأمريكي هنري فوندا، والفنان البريطاني أيضا بن كنجسلي والذي جسد دور غاندي في الفيلم الذي يحمل اسمه، وميلاد الفنان المصري صلاح رشوان، والفنانة المصرية فايزة كمال بطلة الجزء الأول لمسلسل المال والبنون، الفنانة السورية غادة الشمعة، الفنان يويسف الشريف، والملحن عمرو مصطفى.

أبرز وفيات حدثت في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، أن فارق عالمنا كل من: وزير الثقافة الأسبق والناقد الأكاديمي دكتور جابر عصفور. الأشرف صلاح الدين خليل ثامن سلاطين الدولة المملوكية البحرية، الرسام الفرنسي جوستاف كورييه. المطرب عمر فتحي، والذي اشتهر بعمله مع فرقة رضا ومن أشهر أغنياته “علي أيدك اتعلمنا” و"عجبا لغزال".

وحدث في مثل هذا اليوم، أن غادرنا كل من: مؤسس المجمع الإسلامي في الهند أبو الحسن الندوي، المؤرخ المصري والكاتب الصحفي جمال بدوي، صاحب برنامج “قطايف” والذي كان يقدمه في شهر رمضان. الفنانة إحسان القلعاوي، والشاعر السوري جميل علي حسن.