حدث فى مثل هذا اليوم.. أبرز أحداث اليوم 30 ديسمبر

حدث في مثل هذا اليوم، من ذاكرة الأيام والتاريخ، أجندة تقدمها الـ “الدستور” عن أبرز الأحداث التاريخية، من معارك سياسية وحربية، ميلاد ووفيات مشاهير وأعلام وغيرها. نقدمها لكم في هذا التقرير.

حدث في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر

حدث في مثل هذا اليوم من العام 1066 ميلادية، مجزرة غرناطة، وفيها هاجم أهالي مدينة غرناطة من المسلمين، القصر الملكي وصلبوا الوزير اليهودي يوسف بن نغريلا وقتل معظم سكان المدينة من اليهود.

وفي العام 1460 وخلال الحرب الأهلية البريطانية، أو كما اشتهرت بـ حرب الوردتين، والتي دامت لمدة ثلاثة عقود، وقعت معركة “ويكفيلد”.

وفي العام 1862 غرق السفينة الأمريكية “مونيتور”، والتي كانت تمثل في حينها أحدث الابتكارات الحديثة في مجال المعارك الحربية، إثر هبوب عاصفة قوية لم تستطع السفينة النجاة منها.

وحدث في مثل هذا اليوم، أيضا وخلال 1880 ضمن فرنسا جزيرة تاهيتي والتي تقع في المحيط الهادي إلي سيطرتها .

وفي العام 1922 تأسس اتحاد الجمهوريات السوفيتية، أو الاتحاد السوفيتي، وضم جمهوريات: روسيا، أوكرانيا، القوقاز وبيلاروسيا، في دولة شيوعية اشتراكية واحدة عاصمتها موسكو، ودام هذا الاتحاد حتي أعلن الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل جورباتشوف، تفكيكه في العام 1991، والذي سبقه بإعلان سياسة البيريسترويكا.

وفي العام 1944 أصدر المجلس النيابي السوري، قانوناً يقضي بإلغاء الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به محافظة جبل الدروز ــ والتي تغير اسمها لاحقا إلي محافظة السويداء ــ وربطها نهائياً بالحكومة السورية.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 1947 إعلان جمهورية رومانيا الشعبية، بعد أن أسقط الحكم الملكي فيها، وانضوت تحت جناح الحزب الواحد الشيوعي الماركسي اللينيني.

وفي العام 1959 قدم الوزراء البعثيين في الحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة، استقالتهم من الحكومة المركزية، علي خلفية تصاعد الخلافات بين حزب البعث وعبد الحكيم عامر.

وفي العام 1961، أجريت انتخابات المجلس التأسيسي الكويتي لوضع دستورا للبلاد.

وفي عام 1965 انتخب فردناند ماركوس رئيسا للفلبين .

كما حدث في مثل هذا اليوم، من العام 1985 اجتماع ثنائي بين الرئيسين الراحلين حافظ الأسد والحسين بن طلال في دمشق بعد قطيعة دامت 6 سنوات.

وفي العام 1993 إقامة الفاتيكان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي نفس العام اجتمعت الفصائل الفلسطينية المعارضة لمنظمة التحرير، وخرج المجتمعون بقرار اتفاقية أوسلو التي وقعها ياسر عرفات مع إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي العام 1997 وقعت في الجزائر مجزرة نفذها الإسلاميون فيما عرف بالعشرية السوداء في الجزائر، نتج عنها سقوط 400 شهيد في 4 قرى.

وفي العام 2006 تنفيذ حكم الإعادم في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ومن أبرز مواليد مثل هذا اليوم: الشاعر الإنجليزي وأصغر الحاصلين على جائزة نوبل روديارد كيبلينج. الفقيه أحمد بن عبية المقدسي، رئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي، الفنانة المصرية عفاف رشاد.

كما حدث في مثل هذا اليوم، أن فارق عالمنا، المفكر السوري محب الدين الخطيب، الشاعر الفرنسي رومان رولان، عالم النبات الألماني فان هيلموت، وتريفيجي لي، أول أمين عام لمنظمة الأمم المتحدة.