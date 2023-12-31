ليلة رأس السنة.. الشباب يحتفلون في "الجيم" وملاعب كرة القدم (صور)

يحرص العديد من المواطنين خلال الاحتفال بليلة رأس التوجه لمختلف اماكن الترفيهية والتنزهه الاحتفال بـأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، حيث يتوافد الكثير منهم على المطاعم والكافيهات والحدائق والسينمات وغيرها من الأماكن العامة.

إلا أنه اختار عدد من الشباب قضاء ليلة رأس السنة بشكل مختلف، والذين اتخذوا صالات الالعاب الرياضيه وملاعب كرة القدم قبلة لهم للاحتفال وقضاء ليلة رأس بها، حيث شهدت عدد من صالات الألعاب الرياضية وملاعب كرة القدم إقبالا كبيرا من قبل عدد من الشباب خلال الساعات الأخيرة من ختام عام ٢٠٢٣ واستقبال عام ٢٠٢٤.

احتفالات الشباب برأس السنة

وكانت قد اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.

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