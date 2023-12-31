الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالات رأس السنة| مرتل كنسي: لا طقس مخصص لقداسها.. وهذه هي طقوس الكنيسة الخمسة

شمامسة
شمامسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، ونظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

طقوس الكنيسة الخمسة

وتقضى عدد كبير من الكنائس القبطية اليوم احتفالات رأس السنة بعمل قداس الهي، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاحتفال، وقال المرتل الفى سمعان، خريج معهد الانبا مكسيموس لإعداد المرتلين في تصريح خاص انه لا طقس خاص بقداسات رأس السنة، فالكنيسة تستمر في طقس قداسات كيهك بالنغمة الكيهكي العادية التي بداتها منذ بداية شهر كيهك القبطية وهو رابع شهور السنة القبطية.

وأشار إلى أن الكنيسة بها 5 طقوس لا غيرهما الطقس الأول هو الطقس السنوي وهو الذي تصلي به الكنيسة في حالة عدم وجود صوم او احتفال معين بالكنيسة، بينما الطقس  الثاني هو الطقس الصيامي الذي تصلي به الكنيسة في الصوم الكبير اذلي ينتهي بحلول عيد القيامة المجيد، بينما الطقس الثالث هو الطقس الحزايني الذي تصلي به الكنيسة في الجنازات وفي اسبوه الالام ويسمى كذلك بالطقس الأدريبي.

بينما رابع طقوس الكنيسة هو الطقس الفرايحي او الطقس السنجاري الذي تصلي به الكنيسة في الافراح والتي تسمى كنسيا بالاكليل، وكذلك في فترة الخماسين المقدسة التي تستمر طيلة الخمسين يوما التالية لعيد القيامة وكذلك في فترة الاعياد.

الطقس الخامس الخاص بالكنيسة هو الطقس الشعانين وهو اقل الطقوس حظا اذا انه لا يصلى به في الكنيسة الا في مناسبتين لا ثالث لهما المناسبة الاولى هي عيد الصليب والمناسبة الثانية هي أحد الشعانين.

وأوضح أن قداس رأس السنة يصلي بالطقس الكيهكي نظرا لولقعه في شهر كيهك وتستمر الكنيسة بالصلاة بالطقس الكيهكي لحين احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.

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