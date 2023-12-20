الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: نقف مع الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم بكل جهد

الفلسطينيين
الفلسطينيين

 قالت إحدى المواطنات تدعى رضوى خالد، إن دور مصر كبير في القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في محنتهم التي يتعرضون لها من خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث تبذل مصر قصارى جهدها في ادخال المساعدات بقطاع غزة، كما يدعم الشعب المصري الأشقاء الفلسطينيين دائما حتى قبل المحنة الأخيرة.

وأضافت، خلال تقرير مصور "للدستور" لرصد آراء المواطنين فيما يدور في قطاع غزة، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، مشيدة بقرار مصر الواعي واليقظ في التصدي لمخططات التهجير والاستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

 

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام إن مصر أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة

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