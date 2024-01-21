سعر الحديد والأسمنت اليوم.. أسعار مواد البناء الأحد 21 يناير 2024

استقرت أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت عند نفس القيمة التي وصلت عندها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي في مختلف المصانع المتداولة في السوق المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت، كذلك أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 يناير 2024 في السوق المصري مع مراعاة اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى نظرًا لتكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

بلغ سعر حديد بشاى 42،500 جنيه.

بلغ سعر حديد العتال 42،300 جنيه.

بلغ سعر حديد المعادى 42،200 جنيه.

بلغ سعر حديد الكومى 42،200 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبى 42،400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 42،200 جنيه.

بلغ سعر حديد العشري 42،100 جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين 42،000 جنيه.

بلغ سعر حديد الجيوشي 42،000 جنيه.

بلغ سعر حديد سرحان 40،300 جنيه.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.

بلغ سعر حديد بيانكو 40،000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

بلغ سعر الطن من حديد عز 43،000 جنيه والبحث عنه متزايد لأنه الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري.



سعر الأسمنت

أسمنت المعلم 2،020 جنيه.

اسمنت السهم 2،020 جنيه.

أسمنت الفهد 1،990 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه.

العسكري بني سويف 2،020 جنيه.

أسمنت المسلح 2،130 جنيه.

جنوب الوادي 1،990 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،050 جنيه.

أسمنت السويس 2،090 جنيه.

أسمنت السويدي 2،350 جنيه.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،050 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه.

أسمنت حلوان 2،040 جنيه.

أسمنت المنيا 2،020 جنيه.

أسمنت المهندس 2،200 جنيه.

أسمنت تايتان 2،010 جنيه.

أسمنت المصري 2،010 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،120 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.

أسمنت المصريين 2،150 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

أسمنت البرج 2،350 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،220 جنيه.

أسمنت أسوان 2،130 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

أسمنت قنا 2،250 جنيه.

سعر الطوب الأحمر



طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه.