تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بعد تسجيله الأيام الماضية ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصر ي استقرارا اليوم بعد زيادة أسعاره أمس واول امس بنحو 15 جنيها ليصل إلى 3580 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية.

ويهتم المواطنون المصريون في الوقت الحالي بمتابعة بورصة اسعار الذهب حيث انه يعد الأكثر مبيعا في الوقت الحالي من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار والتحويش بسبب تراجع قيمة الجنيه.

وفي هذا السياق تقدم الدستور في التقرير التالي اسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3500 جنيه، في سوق الصاغة بدون إضافة سعر المصنعية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويضاف مصنعية علي المشغولات الذهبية بقيمة 150 جنيه وحتي 250 جنيه تختلف علي حسب المنطقة وكذلك نوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24



بيع: 4150 جنيه

شراء: 4000 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22:

بيع: 3686.75 جنيه

شراء: 3614.25 جنيه



سعر الذهب عيار 18



بيع: 3050 جنيه

شراء: 3000 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 14:

بيع: 2380 جنيه

شراء: 2350 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع: 2000 جنيه

شراء: 1971.5 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 9

بيع: 1500 جنيه

شراء: 1478.5 جنيه





سعر الذهب اليوم بالدولار



وأما بالنسبة لسعر جرام الذهب اليوم بالدولار فقد شهد ارتفاع نوعا ما، بعد أن تراجع سعره لعدة جلسات متتالية في البورصة العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الفورية btc المعدن الذهب بنحو 0.29% إلى مستوى 2011.79 دولار للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة معدن الذهب والتي سوف تسلم في شهر فبراير بما يقرب 0.26% لتسجل حوالي 2011.8 دولار للأوقية.



وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

يهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير اللحظية باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار وكذلك للمواطنين الراغبين في الادخار.