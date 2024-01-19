الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بعد تسجيله الأيام الماضية ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21  أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصر ي استقرارا اليوم بعد زيادة أسعاره أمس واول امس بنحو 15 جنيها ليصل إلى 3580 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية.

ويهتم المواطنون المصريون في الوقت الحالي بمتابعة بورصة اسعار الذهب حيث انه يعد الأكثر مبيعا في الوقت الحالي من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار والتحويش بسبب تراجع قيمة الجنيه.

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سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

 

وفي هذا السياق تقدم الدستور في التقرير التالي اسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3500 جنيه، في سوق الصاغة بدون إضافة سعر المصنعية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويضاف مصنعية علي المشغولات الذهبية بقيمة 150 جنيه وحتي 250 جنيه  تختلف علي حسب المنطقة وكذلك نوع المشغولات الذهبية.  

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

 

سعر الذهب عيار 24


بيع: 4150 جنيه
شراء: 4000 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 22:
بيع: 3686.75 جنيه
شراء: 3614.25 جنيه


سعر الذهب عيار 18


بيع: 3050 جنيه
شراء: 3000 جنيه


سعر جرام الذهب  عيار 14:
بيع: 2380 جنيه
شراء: 2350 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 12
بيع: 2000 جنيه
شراء: 1971.5 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 9
بيع: 1500 جنيه
شراء: 1478.5 جنيه


 

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وزير البترول يكلف المهندس عاصم صديق برئاسة شركة حمش مصر لمناجم الذهب

 

سعر الذهب اليوم بالدولار


وأما بالنسبة لسعر جرام الذهب اليوم بالدولار فقد شهد ارتفاع نوعا ما، بعد أن تراجع سعره لعدة جلسات متتالية في البورصة العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الفورية btc المعدن الذهب بنحو 0.29% إلى مستوى 2011.79 دولار للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة معدن الذهب والتي سوف تسلم في شهر فبراير بما يقرب 0.26% لتسجل حوالي 2011.8 دولار للأوقية.
 

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انفصال تسعيره في مصر عن السوق العالمي.. الذهب يستهدف 3500 جنيه لعيار 21

 

وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

يهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير اللحظية باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار وكذلك للمواطنين الراغبين في الادخار.

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