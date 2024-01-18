سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

تتسارع اهتمامات الكثير من المصريين في متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل لحظي، حيث يتصدر عنوان "أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18 -1-2024 قائمة البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك نظرًا لتحقيق الذهب أرقاماً قياسية في التسارع بفعل التقلبات الجيوسياسية والاضطرابات التي تعم المنطقة في الفترة الحالية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى محلي وعالمي.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فقد وصل إلى 27920 جنيه، بارتفاع يبلغ 880 جنيه، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشاراً في الوجهين البحري والصعيد، وهو من أكثر الأوعية الإدخارية إقبالاً في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

أسعار الذهب اليوم عيار 24 الخميس 18-1-2024 شهدت تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة قدرها 3391 جنيه، حيث ارتفع هذا السعر بشكل كبير ليصل إلى حوالي 3991 جنيه، وهو أعلى سعر في مصر، نظرًا لأن عيار 24 يتمتع بأعلى جودة في التشكيل.

فيما يخص أسعار الذهب اليوم عيار 21 الخميس 18-1-2024، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3490 جنيه خلال تداولات سوق الصاغة، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر حاليًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد شهد تحقيق مكاسب جديدة اليوم، حيث ارتفع إلى 2992 جنيه في التداولات المسائية، بزيادة قدرها 110 جنيهات، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر مبيعا في الوجه البحري.

فيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب عيار 24، وصلت إلى 123721 جنيه في السوق المصرية، وتزن الأوقية نحو 31 جراما من العيار 24، وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلاً في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

- 1 جرام: سعر السبيكة الذهبية يبلغ 3909 جنيه بدون مصنعية.

- 2.5 جرام: يسجل سعر السبيكة الذهبية 9772 جنيها.

- 5 جرام: سعر سبيكة الذهب يصل إلى 19545 جنيه.

- 10 جرام: تبلغ قيمة السبيكة الذهبية 39090 جنيها.

- 20 جرام: سعر السبيكة الذهبية يصل إلى 78180 جنيه.

- 31.1 جرام (أونصة): يبلغ سعرها 121569 جنيها.

- 50 جرام: تصل قيمتها إلى 195450 جنيه.

- 100 جرام: يصل سعرها إلى 390900 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالمياً بالدولار الخميس 18-1-2024

شهدت سوق المعادن العالمية استقرارا متواصلا في سعر أوقية الذهب خلال الجلسات الأربعة لهذا الأسبوع، حيث بلغ سعر الأوقية 2012 دولارا، مع ترقب من قبل المتعاملين.