سعر الجرام عيار 24| أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

يهتم قطاع كبير من المصريين بمعرفة سعر الذهب لحظي وتصدر عنوان أسعار الذهب اليوم عيار 24 اليوم الخميس 18-1-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب بلوغ الذهب مستويات ارتفاع قياسية بسبب الاضطرابات والتغيرات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة الفترة الأخيرة،والحرب على غزة التي دخلت شهرها الرابع والهجمات البريطانية- الأمريكية على اليمن من رفع معدلات التضخم محلياً وعالمياً.

أسعار الذهب في مصر 2024

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مستمرا في أسواق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، حيث ارتفعت بشكل كبير في التداولات المسائية نتيجة استمرار تقلب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، على الرغم من استقرار سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بقيمة 110 جنيها في تعاملات اليوم، حيث سجلت مستويات 3490 جنيها للجرام بدون مصنعية وفقًا لمصادر في شعبة الذهب ومنصة "آي صاغة" لبيع وتداول الذهب. وفي الوقت الحالي، يصل سعر الجرام إلى 3380 جنيها صباحا غير شامل المصنعية، بينما يصل إلى 3600 جنيه بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 الخميس 18-1-2024

تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 3391 جنيها، وشهد هذا السعر ارتفاعاً كبيرًا ليصل إلى حوالي 3991 جنيها، وهو السعر الأعلى في مصر، وذلك نظرًا لأن عيار 24 يتمتع بأعلى جودة في التشكيل.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الخميس 18-1-2024

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 3490 جنيها خلال تداولات سوق الصاغة، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر حاليًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 الخميس 18-1-2024

تم تحقيق مكاسب جديدة في سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، حيث ارتفع إلى 2992 جنيه في التداولات المسائية، بزيادة قدرها 110 جنيهات. ويعتبر هذا العيار هو الأكثر مبيعاً في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فقد وصل إلى 27920 جنيه، بارتفاع يبلغ 880 جنيه، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشاراً في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

وفيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب عيار 24، فقد وصلت إلى 123721 جنيه في السوق المصرية، وتزن الأوقية نحو 31 جراماً من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلاً في مصر.