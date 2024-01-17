تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد تغيرات أمس

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية انخفاض في السعر المحلي والعالمي، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري المحلية سجلت انخفاض اليوم تأثرا بالبورصات العالمية وجاء اخر تحديث كالتالي

وسجل سعر عيار ١٨ نحو ٢٨٨٨ جنيه.

وسجل عيار ٢١ نحو ٣٣٧٠ جنيه.

وسجل عيار ٢٤ نحو ٣٨٥٢ جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وقال رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك انخفاض في سعر الجنية الذهب حيث سجل سعر الجنيه ذهب ٢٦٩٦٠ جنيه.

ويهتم المواطنون حاليا بـ سعر الحنيه الذهب حيث يعد الأكثر مبيعا في الوقت الحالي من المواطنين الراغبين في الاستثمار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

وأوضح أن الأسعار لا تشمل المصنعيه حيث يضاف مصنعية علي المشغولات الذهبية بقيمة 150 جنيه وحتي 250 جنيه تختلف علي حسب المنطقة وكذلك نوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب العالمي اليوم

قال رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي ٢٠٢٧ دولار للأونصه، مسجلا تراجع ملحوظ في الأسعار اليوم تسبب في تراجع السعر المحلي للأسعار.

ارتباك في السعر المحلي والعالمي

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

يهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير اللحظية باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار وكذلك للمواطنين الراغبين في الادخار.

تولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة الذهب تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية