ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 3285 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب نسبيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وتشهد أسعار الذهب حالة من التوتر مع بداية فتح البورصة المصرية اليوم وتغيرات سعرية للذهب المحلي والعالمي.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر في الأسواق.

5 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب



سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3285 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2053 دولارًا.

سعر الذهب عيار 24



وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2816 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2190 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 26280 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب أمس



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 0.9 % وبقيمة 30 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3310 جنيهات.

تعاملات أمس الذهب

واختتم التعاملات مساء أمس الأول السبت، عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنسبة 0.2 %، وبقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 20495 دولارًا.



وفي سياق متصل، زادت توقعات الأسواق بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل.