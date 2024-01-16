الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لحظة بلحظة.. سعر الذهب عيار 18 و21 في أسواق الصاغة

الذهب
الذهب

تشهد أسواق الذهب في مصر يومًا استثنائيًا من التذبذبات والتحولات الكبيرة حيث شهدت نتائج البحث على موقع جوجل ارتفاعًا كبيرًا حول سعر الذهب اليوم وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر الذهب عياري 18 و21 حيث سجلت الأسعار أرقامًا تاريخية للمرة الأولى.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21  ليتجاوز 3400 جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخه فيما تجاوز عيار 18 إلى 2900 جنيه مصري للجرام، ما يعكس استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب بجميع العيارات.

وتتجه أسعار عيار 24 نحو حاجز 4000 جنيه مصري للجرام الواحد، حيث يعيش المستثمرين والمتداولين في السوق لحظات تاريخية تشهد تحولات غير مسبوقة في أسعار الذهب.
سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يُسجل عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشارًا واستخدامًا على نطاق واسع، فقد وصل إلى قيمة قدرها 3415 جنيهًا للجرام الواحد، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في قيمته.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2927 جنيهًا مصريًا وهو يمثل عيارًا مفضل لدى بعض المستهلكين نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر.

بالنسبة لعيار 24، الذي يُمثل أعلى درجات النقاء في الذهب، فإن سعر الجرام وصل إلى 3903 جنيهًا مصريًا، مما يُظهر استمرار التطورات في السوق المحلي للذهب.

وتتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل، فهي ليست ثابتة كالتقلبات في سوق العملات والاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك خضوعها للعرض والطلب ويشير إلى الطلب المتزايد على المعدن الثمين كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

في الوقت الحالي، يُلاحظ ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الجنيه الذهبي في مصر، حيث يبلغ 27.320 جنيهًا مصريًا، ويعد الجنيه الذهبي خيارًا شائعًا للمستثمرين والأفراد الذين يفضلون الاستثمار في الذهب بكميات أكبر تتأثر أسعار الجنيه الذهبي بتغير سعر عيار 21 فهو يزن من هذا العيار 8 جرامات.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية، اليوم 2041 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مسجلا ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم.

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