تخطى 3380 جنيه.. تحديث سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه

ارتفاع جنوني شهدها سعر الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية ومازالت هذه الارتفاعات مستمرة حتى الآن، حيث كسر سعر الذهب عيار 21 حاجز 3360 جنيهًا.

وننشر في التقرير التالي آخر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وفق منصات تداول أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 بيع 3،829 جنيه وللشراء 3.863 جنيه

سعر الذهب عيار 22 بيع 3،510 جنيه وللشراء 3.541 جنيه

سعر الذهب عيار 21 بيع 3،350 جنيه وللشراء 3.380 جنيه

سعر الذهب عيار 18 بيع 2،871 جنيه وللشراء 2.897 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14 بيع 2،233 جنيه وللشراء 2.253 جنيه

سعر الذهب عيار 12 بيع 1،914 جنيه وللشراء 1.931 جنيه

سعر الاونصة بيع 119،069 جنيه وللشراء 120.135 جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 26،800 جنيه وللشراء 27.040 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،828،571 جنيه وللشراء 3.862.857 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف سعر المصنعية من محل صائغ لآخر، لكن بشكل عام تبدأ أسعار المصنعية من 60 جنيهًا ويمكن أن تصل حتى 500 جنيه حسب العيار الذي يتم شرائه وكذلك طبيعة المشغولات.

وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وتصل إلى 9%.

مع العلم أن عيار 18 أكثر مصنعية من عيار 21 من كذلك عيار 24 كلم قل العيار زادت المصنعية.

متوسط سعر الذهب بالدولار

أسعار الذهب عيار 24 66.03 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22 60.53 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 21 57.78 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 18 49.53دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 14 38.52 دولار أمريكي