سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع بدايه الصباح اليوم على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث يكون سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا في داخل محلات الصاغة وذلك بدون ضريبة ومصنعية تراجعا ملحوظا، ووصلت قيمته إلى 10 جنيهات، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار أمس الإثنين خلال تعاملات الصباحيه بنحو مبلع 5 جنيهات، ليبلغ إجمالي هبوط في أسعار الذهب بمصر خلال يومين فقط بسعر 15 جنيها، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم والذي جاء كما يلي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا مبلع 3270 جنيها.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة بدون ضريبة مبلغ 3737 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثا إلى مبلغ 2802 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 في بداية التعاملات الصباحيه الان مبلغ 2186 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى مبلغ 1874 جنيها.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وبالنسية لسعر جنيه الذهب بلغ في محلات الصاغة 26400 جنيه، وبينما وصلت سعر الأوقية أمس الإثنين إلى مبلغ 116581 جنيها.

وتوقع سامح عبد الحكيم بصفته عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة حدوث تقلبات سعرية بسوق الذهب في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب بعض العقبات في توفير خام الذهب وكذلك استمرار الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهب في السوق المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السوق سيشهد طلب مرتفع حاليًا في وسط استمرار زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع المنتجة للسبائك والعملات الذهبية مما تسبب في تحريك الأسعار إلي مبلغ 3350 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب في مصر.