سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

سعر الذهب btc يختلف عن أسعار الذهب للشركات الأخرى المصنعة للذهب، ويفضل الكثير من المصريين الاستثمار في الذهب BTC خاصة السبيكة، لذا ازداد البحث عن سعر الذهب btc اليوم، مع التغييرات التي حدثت في سعر الذهب اليوم وتسجيلها ارتفاعات قياسية، وتعرضه الدستور في التقرير التالي للسبائك بالأوزان المختلفة.

سعر الذهب btc اليوم

سعر الذهب btc اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 133270 جنيه.

سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي 100جرام : 428190 جنيه.

سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 85770 جنيه.

سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي 50 جرام : 212545 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 42895 جنيه.

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 21455 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر