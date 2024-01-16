سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024
سعر الذهب btc يختلف عن أسعار الذهب للشركات الأخرى المصنعة للذهب، ويفضل الكثير من المصريين الاستثمار في الذهب BTC خاصة السبيكة، لذا ازداد البحث عن سعر الذهب btc اليوم، مع التغييرات التي حدثت في سعر الذهب اليوم وتسجيلها ارتفاعات قياسية، وتعرضه الدستور في التقرير التالي للسبائك بالأوزان المختلفة.
سعر الذهب btc اليوم
- سعر الذهب btc اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 133270 جنيه.
- سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي 100جرام : 428190 جنيه.
- سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 85770 جنيه.
- سعر الذهب btc سبيكة بى تى سي 50 جرام : 212545 جنيه.
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 42895 جنيه.
- سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 21455 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
- جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 29535 جنيه.
- جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 29665 جنيه.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 14660 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 29320 جنيه.
- نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 15305 جنيه.
- جنيه ذهب وزن 8 جرام : 29535 جنيه.
- ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc : 7440 جنيه.
- جنية B T C : 29715 جنيه.
- جنيه ذهب اسلامي btc : 29725 جنيه.
- 5 جنية اسلامى لفظ الجلالة "الله" من بى تى سي عيار 21 : 148135 جنيه.
- خمسة جنيهات ذهب عيار 21 قطعة واحدة بإجمالي وزن 40جرام : 148305 جنيه.
- سبيكة ذهب عيار 24 وزن ربع كيلو 999.9 250 جرام Btc بى تى سي : 1048400 جنيه.