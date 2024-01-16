الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد موجة التغيرات

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وتقدم “الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية خلال الأسبوع الجاري للحصول على إشارات ودلالات واضحة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3430 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 2037 دولارًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وعيار 24 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3920 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2940 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2287 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل الجنيه الذهب ارتفاع ملحوظ اليوم حيث وصل نحو 27440 جنيهًا.

أسعار الذهب أمس 

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 80 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3360 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2056 دولارًا.

نقص الخام بالأسواق مع استمرار الأزمة الحالية أدى لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متوقعًا تباطؤ حركة المبيعات على الرغم من ارتفاع الطلب نتيجة رغبة المواطنين في التحوط من تراجع العملة، وذلك نتيجة صعوبة تعويض التجار لتعويض الكميات المباعة من الذهب الخام مع وقف تدفق الخام من تجار الكسر.

في سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات مجموعة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة  بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل

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