الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البورصة السلعية": طرح 243 كيلو من سبائك "الذهب والفضة" بـ 344 مليون جنيه

الذهب
الذهب

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، عن طرح ما يقرب من 243 كيلو من سبائك الذهب والفضة بعدد 106 لوط بقيمة تقرب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية الإلكترونية.

ووجه عشماوى الشكر للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على دعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور، وطرح العديد من المنتجات من خلالها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023 بحضور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسمها من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر السبائك والفضة منصة البورصة السلعية الاليكترونية التموين والتجارة الداخلية

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