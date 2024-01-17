سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

تصدر البحث عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر للبيع والشراء محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بسبب التوتر الكبير الذي يشهده المعدن الأصفر في الأسابيع الأخيرة بسبب التغيرات الجيوسياسية والحرب على غزة وكذلك الهجمات الأمريكية - البريطانية على المنطقة، مما تسبب في تذبذب البورصات العالمية وانهيار بعض العملات مما كثف الطلب على شراء الذهب وزيادة سعره محليًا وعالميا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر للبيع والشراء



رغم الانخفاض العالمي في الذهب في البورصة إلا أن الأسواق المحلية في مصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 17 -1-2024، حيث بدأت أسعار المعدن في تحقيق أرقام قياسية جديدة وقد سجل الذهب ارتفاعًا بقيمة 30 جنيهًا صباح اليوم، بعد أن سجل أمس أعلى مستوى له في سوق الصاغة في ظل انخفاض سعر الأونصة في التداول على بورصة المعادن الدولية خلال الجلسة الثالثة من جلسات الأسبوع.

سعر الذهب في مصر 2024

ومع استمرار الصعود في سوق الصاغة في مصر، يأتي ذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق المصرية، نحو 3380 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى 3500 جنيه للجرام بالمصنعية، وهو أعلى سعر تاريخي لهذا النوع من الذهب.

سعر الذهب اليوم في الصاغة الأربعاء 17-1-2024

سعر الذهب عيار 24

تم تداول جرام الذهب عيار 24 بسعر 3869 جنيها في سوق الصاغة المصرية اليوم، وهو العيار الأعلى جودة.

سعر الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 3385 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 2902 جنيها، وهو الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

اليوم، سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 27080 جنيهًا، بزيادة قيمته بمقدار 240 جنيهًا. يبلغ وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب

وفيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب عيار 24، فقد ارتفع صباح اليوم ليصل إلى حوالي 119753 جنيهًا، تزن الأوقية حوالي 31 جرامًا من العيار 24، وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم الى نحو 3040 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته على انخفاض.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

في عام 2024، شهدت أسعار مصنعيات العملات الذهبية تحركات ملحوظة، حيث بلغ سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها للجرام، وسجل سعر مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها للجرام، وبلغ سعر مصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها للجرام، وأخيرًا سجل سعر مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها للجرام.

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