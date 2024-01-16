ارتفاعات قياسية لعياره.. تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعات متتالية، وتجاوزت الزيادة الـ100 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء، للذهب بكافة أعيرته، وذلك رجع التراجعات التي يسجلها سعر الذهب العالمي خلال جلسة اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاع قياسي خلال تعاملات اليوم، وارتفع بنحو 130 جنيهًا في منتصف الثلاثاء مقارنة بسعره بداية اليوم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الآن 3450 جنيه للبيع، و2400 جنيه للشراء في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

وتختلف سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ولكن يبلغ متوسط سعر المصنعية من 60 جنيه إلى 120 جنيه، وتحسبها بعض محلات الصاغة بـ 6% على سعر جرام الذهب عيار 21.

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سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24: بيع 3،886 جنيه، وللشراء 3،943 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 22: بيع 3،562 جنيه، وللشراء 3،614 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 18 :بيع 2،914 جنيه، وللشراء 2،957 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 14: بيع 2،267 جنيه، وللشراء 2،300 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 12: بيع 1،943 جنيه، وللشراء 1،971 جنيه.

سعر الاونصة: بيع 120،846 جنيه، وللشراء 122،623 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: بيع 27،200 جنيه، وللشراء 27،600 جنيه.

سعر كيلو الذهب: بيع 3،885،714 جنيه، وللشراء 3،942،857 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجع واضح، وانخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.72% إلى 2،041.75 دولار للأوقية، كما هبطت أيضا العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بحوالي 0.32% لتصل إلى 2،045.10 دولار للأوقية.

وأرجع الاقتصاديون تراجع سعرالذهب بالدولار إلى الارتفاع القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بعد تفاقم الصراع في الشرق الأوسط مساء أمس