الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يكلف المهندس عاصم صديق برئاسة شركة حمش مصر لمناجم الذهب

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس عاصم صديق رئيسًا لمجلس إدارة شركة حمش مصر لمناجم الذهب.

ويأتى القرار بهدف تعزيز القدرات والخبرات المتاحة في قطاع التعدين في مصر، وذلك لتحقيق الأهداف المستقبلية المتعلقة بالتعدين.

من هو المهندس عاصم صديق؟

المهندس عاصم صديق كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التعدينية ورئيس الإدارة المركزية للمعامل، وحالياً عضواً في مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية.

حمش مصر لمناجم الذهب

شركة حمش مصر لمناجم الذهب هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 2002 بموجب اتفاقية صادرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1999، تم تأسيسها بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة كريست إنترناشيونال الأمريكية، بغرض البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله في بعض المناطق في الصحراء الشرقية في مصر، وذلك بنسبة مساهمة متساوية بين الجانبين بنسبة 50% لكل منهما.

وفي إبريل 2007، أقدمت شركة كريست إنترناشيونال على التنازل عن جميع أسهمها وحقوقها وامتيازاتها والتزاماتها في الاتفاقية لصالح شركة ماتز هولدنجز، وهي شركة مقرها جمهورية قبرص ومنظمة وفقًا لقوانينها.

تحقيق اكتشاف تجاري

ووفقًا لعقد تأسيس شركة حمش مصر لمناجم الذهب، يكون الغرض الرئيسي من تأسيس الشركة هو أداء دور وكيل يتيح للمساهمين تنفيذ وتنفيذ عمليات التطوير والاستغلال والتسويق المطلوبة بموجب الاتفاقية، حيث تشمل هذه العمليات استغلال الموارد في المناطق المخصصة بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى دور الشركة كوكيل في تنفيذ عمليات البحث بعد تحقيق اكتشاف تجاري.

منجم ذهب فرعوني

منجم حمش هو منجم ذهب فرعوني قديم يقع في منطقة تبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة مرسى علم على طريق إدفو مرسى علم في الصحراء الشرقية، وتمتاز المنطقة المحيطة بالمنجم بوجود مدق ممهد يبلغ طوله حوالي 60 كيلومترًا تقريبًا. 

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تمت دراسة هذه المنطقة على مراحل مختلفة في الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات، سواء بحثًا عن النحاس أو الذهب، كما تم تقسيم المنطقة إلى عدة مواقع تحتوي على ترسبات ذهبية، منها منجم حمش القديم ومناجم أخرى مثل أبو طردة، وأم تندب، وأرا شرق، وأرا غرب.

وزير البترول شركة حمش مناجم الذهب قطاع التعدين المهندس عاصم صديق

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