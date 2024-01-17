الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية، بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفًا تجاريًا للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبومروات فى مساحة نحو 58 كيلومترًا مربعًا. 

مصر تعلن عن اكتشاف ذهب جديد

شارك فى التوقيع كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج.

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD   الإنجليزية؛ للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلومترًا مربعًا بمنطقتى بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار فى البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

وقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان، وجيرارد دى هيرت المدير التنفيذي للشركة الإنجليزية.

وقال "الملا"، إن الإصلاحات التى تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين، ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددًا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية. 

من جهتهم؛ أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين بذل الجهود للإسراع في ضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.

وتستهدف شركة "أتون ريسورسز" الكندية بدء إنتاج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول عام 2025، وتعمل الشركة حاليًا على استغلال امتياز "أبو مروات" في منطقة الدرع العربي النوبي جنوب شرق القاهرة. 

وتمتلك الشركة سجلًا ناجحًا في هذا المجال، حيث قامت بتوجيه استثمارات تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 32.4 مليون دولار أمريكي، في منطقة حمامة بامتياز أبومروات منذ انطلاق عمليات التنقيب في عام 2010.

فرص عمل في قطاع التعدين.. تعرف على أبرز 10 شركات عالمية في مصر

تطور قطاع التعدين في مصر.. استثمارات جديدة وشراكات عالمية في 2023

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.

الذهب كشفا تجاريا للذهب أبومروات هيئة الثروة المعدنية شركة أتون

مواد متعلقة

تعزيز الاحتياطيات.. مصر تحقق اكتشافات استراتيجية في البترول والغاز

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير.. تعرف على التفاصيل

سنتامين: التفاهم بين مصر والسعودية يفتح آفاقًا واعدة فى الثروة المعدنية

وزير البترول: مصفاة العامرية تحتل مكانة خاصة في منظومة التكرير

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

الملا: تطوير شركات القطاع العام البترولى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير 2024

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم 2024.. التفاصيل من هنا

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

إحالة واقعة طالبة "علوم طنطا" للتحقيق

رسميًا.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمني

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟