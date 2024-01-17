كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية، بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفًا تجاريًا للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبومروات فى مساحة نحو 58 كيلومترًا مربعًا.

مصر تعلن عن اكتشاف ذهب جديد

شارك فى التوقيع كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج.

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD الإنجليزية؛ للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلومترًا مربعًا بمنطقتى بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار فى البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

وقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان، وجيرارد دى هيرت المدير التنفيذي للشركة الإنجليزية.

وقال "الملا"، إن الإصلاحات التى تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين، ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددًا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

من جهتهم؛ أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين بذل الجهود للإسراع في ضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.

وتستهدف شركة "أتون ريسورسز" الكندية بدء إنتاج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول عام 2025، وتعمل الشركة حاليًا على استغلال امتياز "أبو مروات" في منطقة الدرع العربي النوبي جنوب شرق القاهرة.

وتمتلك الشركة سجلًا ناجحًا في هذا المجال، حيث قامت بتوجيه استثمارات تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 32.4 مليون دولار أمريكي، في منطقة حمامة بامتياز أبومروات منذ انطلاق عمليات التنقيب في عام 2010.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.