تعزيز الاحتياطيات.. مصر تحقق اكتشافات استراتيجية في البترول والغاز

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة أكثر من 67 اكتشافًا بتروليًا جديدًا أدى إلى رفع احتياطيات البترول والغاز حيث تم توزيعها بين 52 موقعًا للاحتياطيات البترولية و15 موقعًا للاحتياطيات الغازية، حيث تمت هذه الاكتشافات في مناطق مختلفة من مصر، بما في ذلك الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

حقل شمال الصفا بخليج السويس

كانت أحدث هذه الاكتشافات التى تم الإعلان عنه في بداية يناير من العام 2024، وهى حقل شمال الصفا بخليج السويس، حيث نجحت شركة بترول خليج السويس "جابكو" في إدراج البئر الأولى من حقل البترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على الخريطة الإنتاجية في بداية السنة الجديدة، هذه الاكتشافات تشكل تطورًا هامًا في قطاع البترول والغاز في مصر وتعزز من إمكانيات الإنتاج والاحتياطيات الطبيعية للبلاد.

الثروة البترولية

وبفضل هذه الاكتشافات، شهدت مصر ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2023، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 74 مليون طن، وتضمن هذا الإنتاج حوالي 28 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات، بالإضافة إلى حوالي 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من البوتاجاز، بالإضافة إلى البوتاجاز الذي تم إنتاجه من مصافى التكرير.

هذه الأرقام تعكس تحسنًا كبيرًا في إنتاج واحتياطيات البترول والغاز في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر إيرادات إضافية للبلاد.

وتنشر «الدستور» أهم 5 مشروعات لحقول البترول فى مصر

تم خلال الفترة السابقة إتمام 5 مشاريع لاستغلال حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي وإدراجها على خريطة الإنتاج، بهدف تحقيق إنتاج يقدر بنحو 15 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، بالإضافة إلى حوالي 144 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت حوالي 307 مليون دولار، وتشمل القائمة التالية:

1. تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية:

تم حفر 4 آبار في منطقة شمال إدكو وشمال العامرية، مما أسفر عن إنتاج يومي يصل إلى 80-90 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1200 برميل من المتكثفات، تكلفة المشروع حوالي 234 مليون دولار وبدأ الإنتاج في مارس 2023.

2. تنمية حقل تين Teen شمال مطروح:

يتم إنتاج حوالي 4 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1500 برميل من المتكثفات يوميًا، تكلفة المشروع نحو 12 مليون دولار وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2023.

3. تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى):

تم ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد بتكلفة حوالي 26 مليون دولار، مما أسفر عن إنتاج يصل إلى 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر 2023.

4. تنمية حقل شرق دمنهور:

تم ربط بئر من حقل شرق دمنهور بتكلفة حوالي 12 مليون دولار، ما أدى إلى إنتاج 10 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بدأ الإنتاج في سبتمبر 2023.

5. المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالي:

تم حفر 3 آبار وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم بتكلفة نحو 23 مليون دولار، ما أسفر عن إنتاج 12 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، بدأ الإنتاج في مارس 2023.