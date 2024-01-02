الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشروعات استراتيجية.. تعزيز البنية التحتية لصناعة البترول والغاز فى مصر

خط انابيب بترول
خط انابيب بترول

تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز البنية التحتية في البلاد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، في هذا السياق، تم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة لتطوير وزيادة قدرات مشروعات البنية الأساسية فى صناعة البترول والغاز، بما في ذلك مشروعات خطوط نقل الزيت الخام، ومشروعات خطوط الغاز الطبيعي، ومشروعات مستودعات التخزين.

وتأتي مشروعات تطوير وزيادة قدرات البنية الأساسية في صناعة النفط والغاز في مصر في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز البنية التحتية لضمان استمرارية المشروعات القومية وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد.

يستعرض "الدستور" أبرز مشروعات البنية التحتية لقطاع البترول:

مشروعات خطوط نقل الزيت الخام:

الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خط نقل الزيت الخام (بدر/ مسطرد) بطول 23 كم وقطر 26 بوصة بهدف رفع كفاءة الشبكة وزيادة معدلات تدفيع الخام لمعامل التكرير، هذا المشروع له تكلفة إجمالية قدرها 262 مليون جنيه.

مشروعات خطوط الغاز الطبيعي:

الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ازدواج خط التينة غرب/ ميت نما بطول 168 كم وقطر 42 بوصة لنقل غازات منطقة حقل ظهر وتدعيم الشبكة القومية لمنطقة جنوب مصر، يبلغ إجمالي تكلفة هذا المشروع حوالى 4 مليارات جنيه.

مشروعات مستودعات التخزين:

إنشاء مستودع التخزين الثامن بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الذي تديره شركة ويبكو بطاقة 660 ألف برميل من أجل استيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، وتمت زيادة السعة التخزينية للزيت الخام بميناء الحمراء إلى 25.2 مليون برميل، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 34 مليون دولار.

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وتتعهد مصر بمواصلة تطوير وتعزيز مشروعات البنية الأساسية بهذا النطاق لضمان استدامة الإمدادات وتحسين قدرتها على استيعاب النمو المستقبلي في قطاعات الزيت الخام والغاز الطبيعي والتخزين، هذه المشروعات تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع البنية الأساسية.

البنية التحتية البترول صناعة البترول والغاز خطوط الغاز الزيت الخام

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