وزير البترول يتفقد توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية استعدادًا للتشغيل التجريبى

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول في الإسكندرية، لمتابعة تقدم الأعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

وأكد "الملا" أهمية الإسراع في الدخول إلى مرحلة التشغيل النهائي واستكمال المراحل الأخيرة وفقاً للبرنامج الزمني.

مشروع توسعات مصفاة ميدور

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع من أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصري وليس في قطاع البترول والغاز فقط، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبي.

أعلى معايير الجودة

وأضاف "الملا" أن ما تحقق في إنجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة، وتحدّي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة. وهو ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة.

الكفاءات البترولية المصرية

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية أمر يدعو للفخر بامتلاك مصر كوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية وباستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات.

ويشيد بمجهودات العاملين

وأشاد الوزير بجهود العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شارك فيه الآلاف من العاملين في قطاع البترول، موجهًا التحية لهم، كما أشاد بروح العمل الجماعي في إدارة تنفيذ مشروع توسعات مصفاة ميدور، واعتبر أن ذلك من أسباب نجاح المشروع، حيث شهدت الفترة الماضية جهودًا وخطوات متسارعة ومتابعة دءوبة على كافة المستويات، والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات. وقد ساهمت هذه الجهود في انطلاق عمليات استكمال مراحل المشروع بفاعلية وجاهزية وحدات الإنتاج للتشغيل التجريبي تباعًا.

كما أشار إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد انتهاء جميع أعمال المشروع ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور.

وحدة معالجة السولار الجديدة

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية، حيث تابع عرضًا توضيحيًا من المهندس صلاح جاب، رئيس شركة ميدور، الذي استعرض موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع، موضحا الانتهاء من دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل التجريبي مؤخرا، ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لإنتاج السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5، إضافة لتشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات، مشيرا إلى موقف الأعمال الجارية في باقي الوحدات من أجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي وفقا للبرنامج الزمني المستهدف، حيث يسهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور لـ160 ألف برميل يوميا بزيادة نسبتها 60%.

كما استعرض ما تم من جهود ساهمت في الانتهاء بنجاح من إعادة تأهيل جميع الوحدات القائمة في مصفاة ميدور.

بتكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار

ويوفر المشروع، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنويا، وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والبوتاجاز، والكبريت.

ويشهد مشروع التوسعات منظومة عمل بترولية متكاملة لتنفيذه وتشغيله وصيانته وإمداده بمقومات الإنتاج من خلال الشركات البترولية المصرية، حيث شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت وإنبي، بالتعاون مع المقاول العام شركة تكنيب العالمية، وتشارك في منظومة عمله بالتعاون مع ميدور كل من شركات إيبروم وبترومنت وصان مصر وميدتاب وجاسكو وعدد من الشركات البترولية.