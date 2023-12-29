السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تتقدم.. كيف تغلب قطاع البترول على التحديات العالمية في 2023؟

قطاع البترول
قطاع البترول

في ظل التحديات العالمية المستمرة التي تواجه صناعة البترول والغاز، يبرز العام الجديد كفصل جديد من الإنجازات في مسيرة قطاع البترول المصري، وهو قطاع حيوي يسهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني. 

تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة

وعلى الرغم من العقبات التى كانت تواجه مصر والعالم، استطاع هذا القطاع أن يقدم مثالًا يحتذى به في تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة، متبنيًا مبادرات خفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة، بشكل خاص.

صناعة البترول والغاز

في واقع يتسم بتحديات عالمية متزايدة تطال صناعة البترول والغاز، يبرز العام 2023 كفترة حافلة بالإنجازات لقطاع البترول المصري، على الرغم من العقبات التى كانت تواجه مصر والعالم، استمرت الصناعة الحيوية في تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة، مع التركيز على خفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

الإنجازات في مجال البحث والاستكشاف:

- توقيع اتفاقيات جديدة:

 وقعت مصر خلال 2023 نحو 29 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح توقيع بقيمة 61 مليون دولار، وخطط لحفر 87 بئرًا جديدًا.

- طرح مزايدتين:

 أُعلنت مزايدتان جديدتان بواسطة الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي للبحث في 23 منطقة بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر.

"البترول": تعاقد "صان مصر" مع "الوطنية للاتصالات" لتقديم خدمات "FSAT"

مصر تنهض فى مجال تكرير البترول.. 7.3 مليار دولار استثمارات جديدة

- مزايدة عالمية للغاز الطبيعي:

كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن نتائج مزايدتها العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، حيث تم اسناد 4 مناطق جديدة لشركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات يقدر بحوالي 281 مليون دولار.

- مزايدة للحقول المتقادمة:

أجريت أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة في 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية، وجاري تقييم العروض المقدمة.

- اكتشافات جديدة:

تم تحقيق 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بما في ذلك 51 كشفًا للبترول و14 للغاز، في مناطق متعددة بما فيها الصحراء الغربية وخليج السويس.

- تطوير الحقول:

تم توقيع 14 عقدًا لتنمية الحقول في الصحراء الغربية ودلتا النيل.

مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية:

- زيادة الإنتاج:

 بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، متضمنًا حوالي 28 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات، و45 مليون طن من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مليون طن من البوتاجاز.

- تحسين الأداء:

ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تقارب 2% مقارنة بالعام السابق، بفضل وضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج.

البترول قطاع البترول دعم الاقتصاد الوطني البترول المصري مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة