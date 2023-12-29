مصر تتقدم.. كيف تغلب قطاع البترول على التحديات العالمية في 2023؟

في ظل التحديات العالمية المستمرة التي تواجه صناعة البترول والغاز، يبرز العام الجديد كفصل جديد من الإنجازات في مسيرة قطاع البترول المصري، وهو قطاع حيوي يسهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني.

تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة

وعلى الرغم من العقبات التى كانت تواجه مصر والعالم، استطاع هذا القطاع أن يقدم مثالًا يحتذى به في تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة، متبنيًا مبادرات خفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة، بشكل خاص.

صناعة البترول والغاز

في واقع يتسم بتحديات عالمية متزايدة تطال صناعة البترول والغاز، يبرز العام 2023 كفترة حافلة بالإنجازات لقطاع البترول المصري، على الرغم من العقبات التى كانت تواجه مصر والعالم، استمرت الصناعة الحيوية في تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة، مع التركيز على خفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

الإنجازات في مجال البحث والاستكشاف:

- توقيع اتفاقيات جديدة:

وقعت مصر خلال 2023 نحو 29 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح توقيع بقيمة 61 مليون دولار، وخطط لحفر 87 بئرًا جديدًا.

- طرح مزايدتين:

أُعلنت مزايدتان جديدتان بواسطة الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي للبحث في 23 منطقة بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر.

- مزايدة عالمية للغاز الطبيعي:

كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن نتائج مزايدتها العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، حيث تم اسناد 4 مناطق جديدة لشركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات يقدر بحوالي 281 مليون دولار.

- مزايدة للحقول المتقادمة:

أجريت أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة في 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية، وجاري تقييم العروض المقدمة.

- اكتشافات جديدة:

تم تحقيق 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بما في ذلك 51 كشفًا للبترول و14 للغاز، في مناطق متعددة بما فيها الصحراء الغربية وخليج السويس.

- تطوير الحقول:

تم توقيع 14 عقدًا لتنمية الحقول في الصحراء الغربية ودلتا النيل.

مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية:

- زيادة الإنتاج:

بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، متضمنًا حوالي 28 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات، و45 مليون طن من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مليون طن من البوتاجاز.

- تحسين الأداء:

ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تقارب 2% مقارنة بالعام السابق، بفضل وضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج.