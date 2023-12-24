الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صناعة البتروكيماويات فى مصر تحقق الاكتفاء الذاتى وتقتحم الأسواق العالمية

البتروكيماوات
البتروكيماوات

تعد صناعة البتروكيماويات في مصر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تلعب وزارة البترول والثروة المعدنية دورًا استراتيجيًا من خلال شركاتها المتخصصة. 

صناعة البتروكيماويات فى مصر

وتسعى شركات البتروكيماويات فى مصر، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة متنوعة من المجالات، وتعمل على تنفيذ مشروعات كبرى بهدف زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرتها التصديرية.

دعم متواصل من الرئيس السيسي

يعكس هذا القطاع التنوع والتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، وذلك بدعم متواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تدير وتشرف على عدد من الشركات المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

يشكل الهدف الرئيسي لهذه الشركات تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة وزيادة القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسعى لتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية المتنوعة.

تعظيم العائد من الصادرات 

كما تسعى هذه الشركات أيضًا إلى تعزيز التصدير وتقوية الوجود الدولي للصناعة المصرية، ويتمثل ذلك في فتح أسواق جديدة وتسويق المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، هذه الجهود تسهم في تعظيم العائد من الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات الوطني.

كما تحمل شركات البتروكيماويات في مصر عبء المسئولية الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه الصناعة محركًا لتحقيق التقدم وتعزيز التنمية في البلاد، وتمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الملا: تنفيذ 5 مشروعات فى مجال البتروكيماويات بـ2 مليار دولار

500 مليون جنيه استثمارات لتحسين وتجديد مصفاة القاهرة لتكرير البترول

أهم مشروعات البتروكيماويات فى مصر:

1-  مشروع الألواح الخشبية MDF

   - الموقع: إدكو، محافظة البحيرة.

   - الاستثمار: 351 مليون يورو.

   - الهدف: إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز، ما يقلل من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز.

2- مجمع إنتاج الصودا آش والسيليكون:

   - الموقع: مدينة العلمين الجديدة.

   - التكلفة: 172 مليون دولار.

   - الإنتاج: 45 ألف طن من السيليكون المعدني سنويًا.

3- مشروعات مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي:

   - الموقع: دمياط.

   - الغاية: تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على المواد الخام الاستيرادية.

4- مشروعات موبكو وإيثيدكو:

   - المواقع: دمياط والإسكندرية.

   - التكلفة: تجاوزت 4 مليارات دولار.

5- مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية:

   - الهدف: توفير منتجات سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وزيادة الصادرات.

6 - تطوير شركة البتروكيماويات المصرية:

   - الموقع: الإسكندرية.

   - الخطوة: برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا.

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