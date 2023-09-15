تفاصيل جهود الدولة في تنمية وتوطين صناعة البتروكيماويات بمصر

شهدت صناعة البتروكيماويات في مصر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الحكومة جهودًا كبيرة في تنميتها وتوطين هذا القطاع الحيوي، وتسعى مصر إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل من خلال هذه الصناعة الاستراتيجية.

جهود الدولة في تعزيز صناعة البتروكيماويات

مشروع مصنع البتروكيماويات بالتعاون مع “أنكوراج للاستثمارات”

تمثل هذه المشروعات الهامة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز صناعة البتروكيماويات في مصر، وتشمل إقامة مصنع للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار في منطقة العين السخنة، بهدف تصدير ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى، من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 36 شهرًا، ويهدف إلى توطين الصناعة وتعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني.

زيادة صادرات البتروكيماويات:

وفقًا لتقرير وكالة "فيتش"، شهدت صادرات قطاع البتروكيماويات والكيماويات المصرية ارتفاعًا بنسبة 45% في عام 2021، وبلغت 6.7 مليار دولار، هذا النجاح يعزز الثقة في القطاع ويشير إلى استدامة النمو في المستقبل.

مشروعات استثمارية استراتيجية:

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا في صناعة البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 19 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2035، هذه المشروعات تستهدف استغلال موارد الطاقة وزيادة الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

توطين الصناعة:

كما تُعد مشروعات مثل مشروع الصودا آش ومشروع العلمين للسيليكون المعدني أمثلة على جهود توطين الصناعة، هذه المشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.

مشروع العلمين للسيليكون المعدني:

يعتبر مشروع العلمين للسيليكون المعدني مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى استغلال موارد مصر الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

ويستهدف المشروع استخدام 130 ألف طن سنويًا من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محليًا لإنتاج 45 ألف طن سنويًا من مادة السيليكون المعدني في مرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 172 مليون دولار، ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتنمية صناعة البتروكيماويات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات:

يعتبر مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس مشروعًا استراتيجيًا ووطنيًا يهدف إلى تحول صناعة البتروكيماويات في مصر، يستهدف المشروع تحويل إنتاج المواد البتروكيماوية التقليدية إلى منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.

تم وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات في يونيو 2021، وتقوم شركة البحر الأحمر الوطنية بالتعاون مع تحالف شركات إنبى وبتروجت وبكتل التصميمات الهندسية بتنفيذ هذا المشروع الضخم.

كما تم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أرامكو لتأمين توريد الزيت الخام للمشروع، الذي يهدف إلى إنتاج حوالي 3 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 11 مليار دولار.

تأسيس شركة "علمين"

تم أيضًا تأسيس شركة "علمين" لتنمية وتنفيذ مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات، حيث يهدف المشروع النهائي لإنتاج 3 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 535 ألف طن سنويًا من المنتجات البترولية في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 6 مليار دولار.

مصنع تكنولوجيا الأخشاب من قش الأرز: حلاً صديقًا للبيئة

يعد مصنع تكنولوجيا الأخشاب من قش الأرز أول مصنع من نوعه في مصر مخصص لإنتاج الأخشاب "MDF" من قش الأرز، يتم تنفيذ المشروع في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

سينتج المصنع حسب الدراسة الاقتصادية له نحو 205 ألف متر مكعب من الألواح الخشبية سنويًا، وبذلك يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاستيراد. المشروع ملك قطاع البترول بنسبة 100%، وتبلغ استثماراته نحو 284 مليون يورو أي ما يقرب من 10 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع صديقًا للبيئة ويساهم بشكل كبير في حل مشكلة التخلص غير السليم من قش الأرز عبر تحويله إلى منتج ذو قيمة مضافة.

مشروع الميثانول الأخضر :

تم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء لتنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، سيتيح المشروع إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من خلال انتاج 26 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر وتحويلها إلى أمونيا خضراء في مصنع شركة موبكو بدمياط.

ومن المستهدف أيضًا إنشاء مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر في محافظة دمياط، للاستفادة من قربه من مدخلات انتاج الميثانول الأخضر، وهي مياه البحر المالحة وثاني أكسيد الكربون الحيوي المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، بهدف إنتاج 40 ألف طن سنويًا من الميثانول الأخضر.