الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل أهم 3 مشروعات لصناعة البتروكيماويات المصرية

صناعة البتروكيماويات
صناعة البتروكيماويات المصرية

تسعي الشــركة المصرية القابضة للبرتوكيماويــات، تنفيذ خططها الاستراتيجية والتي تهدف لتطوير شــامل في صناعة البتروكيماويات، لتواكب متغيرات الأسواق العالمية، وتلبي متطلبات السوق المحلي، حيث وصل الإنتاج السنوي من المبيعات البتروكيماوية لـ ٣ر٦ مليون طن.

وبلغ نشــاط تسويق منتجات الشركات التابعــة لهــا ارتفاعًا ملحوظًا بتحقيق إجمالي مبيعات نحو ٣ر٤ مليون طن لعام 2022 خصص منها حوالى ٥ر٠ مليون طن للســوق المحلى من خلال الشركة المصرية القابضة للبتر وكيماويات، بالإضافة الي  ٢ر١ مليون طن من خلال الشركات التابعة فى السوق المحلى وتصدير ٦ر٢ مليون طن للأسواق العالمية.

أهم 3 مشروعات لصناعة البتروكيماويات المصرية

1- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول

شهد مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط تقدمًا ملحوظًا لإعمال التصميمات الهندســية والتوريد، ويهدف المشروع إلى تعظيم القيمة المضافة من الميثانول المنتج محليًا بشــركة إيميثانكس، ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو لإنتاج 140 ألف طن سنويًا من مشتقات الميثانــول مثل اليوريا فورمالدهيد والنفثالين فورمالدهيد المســلفن والتى تعتمد عليها صناعات متعددة مثل الأسمدة والمواد اللاصقة، وأعمال العزل  الحرارى، وغيرها.

2- مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF

كما يجرى تنفيذ مشروعي إنتاج الألواح الخشــبية متوسطة الكثافة وإنتــاج الإيثانول الحيوي، حيــث يتم تنفيذ مشــروع إنتاج الألواح الخشــبية متوســطة الكثافــة MDF بمحافظة البحيرة، واســتكمال أعمــال التوريدات والإنشاءات وتركيــب معدات خط الإنتاج، ويهدف المشــروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب ســنويا من الأخشاب متوســطة الكثافة كمنتــج محلى عالي  الجودة يســتخدم فى صناعات الأثاث ومواد البناء والديكور، وذلك باستخدام تكنولوجيا ألمانية لشــركة SiempleKamp، ويعد المشروع أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج MDF من قش الأرز وثاني مصنع عالميًا.

3- مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي

فيما يعمل مشــروع إنتاج الإيثانول الحيوي بمينــاء دمياط بطاقة إنتاجيــة 100 ألف طن ســنويًا باســتخدام كمية 420 ألف طن ســنويًا من المنتج بشركات السكر، وقعت الشركة المصرية للإيثانول الحيوي- التي تتولى تنفيذ المشــروع عقــد أعمــال التصميمات الهندســية PEDP والرخصة مع شــركة INTERIS الفرنســية، ويجرى حاليـًـا إعداد التصميمات واستكمال تدبير التمويل للمشروع.

الأسواق العالمية البتر وكيماويات المصرية تعظيم القيمة المضافة أهم 3 مشروعات لصناعة البتر وكيماويات شركات السكر

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