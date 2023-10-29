الملا: تنفيذ 5 مشروعات فى مجال البتروكيماويات بـ2 مليار دولار

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن مجال البتروكيماويات شهد خلال السنوات الماضية 3 مشروعات مهمة باستثمارات 4 مليارات دولار، وهى مشروعات الإيثيلين ومشتقاته «ايثيدكو»، ومشروع توسعات شركة موبكو في عام 2016، وتم إضافة طاقات لشركة البتروكيماويات المصرية في عام 2022.

مجال البتروكيماويات

وأضاف "الملا"، في تصريحات صحفية، أنه يقوم حالياً بتنفيذ 5 مشاريع بقيمة استثمارات تصل إلى حوالي 2 مليار دولار، من بينها مشروع الألواح الخشبية الذي يستخدم قش الأرز كجزء مهم جداً لتقليل السحابة السوداء الناتجة عن حرقه. وفي الوقت نفسه، سيتم توفير واردات خشب MDF ذى الكثافة المتوسطة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى مثل إنتاج مشتقات الميثانول والأمونيا الخضراء والصودا المكثفة والإيثانول الحيوي.

يذكر أن خطة وزارة البترول للمشاريع البتروكيماوية المستقبلية تضمنت مشروع إنشاء الألواح الخشبية ذات الكثافة المتوسطة، والذي يهدف إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية ذات الكثافة المتوسطة (MDF)، باستخدام 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصري كمادة خام، بتكلفة استثمارية تصل إلى 217 مليون يورو. كما يشمل المشروع إنتاج مشتقات الميثانول، والذي يهدف إلى إنتاج 87 ألف طن سنوياً من يوريا فورمالدهايد و52 ألف طن سنوياً من مادة سنفالدين فورمالدهايد (SNF)، باستخدام منتجي الميثانول واليوريا التابعين لشركتي إميثانكس وموبكو، بتكلفة استثمارية تصل إلى 119 مليون دولار.

كما أن هناك مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض.

وفي هذا السياق، قال المهندس طارق الملا إن التركيز على توسيع وتطوير وحدات الإنتاج يأتي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات، مثل منتج PVC أو البولي فينيل كلورايد الذي يستخدم في صناعة المواسير، مشيرًا إلى أهمية كبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، حيث تسهم في توفير هذا المنتج.