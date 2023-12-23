وزارة البترول تنفذ 37 مشروعًا تنمويًا في قرية فلسطين بالإسكندرية

في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال المسئولية المجتمعية، التي أطلقها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز دور القطاع في التنمية المجتمعية، خصصت الوزارة جهودها لإطلاق عدد من مشروعات الخدمة المجتمعية في قرية فلسطين بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية.

البترول تفتتح مشروعات تنموية بالإسكندرية

تم افتتاح هذه المشروعات يوم السبت بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس عمرو لطفي، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والمهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بالإضافة إلى اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

وتنفيذ 37 مشروعًا صغيرًا

شملت المشروعات التي نفذتها الوزارة وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) رفع كفاءة 55 منزل من خلال أعمال إعادة البناء والتجهيز، وتنفيذ 37 مشروعًا صغيرًا، بالإضافة إلى تسليم رؤوس ماشية للأسر لتوفير دخل مستدام، وتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية.

تأتي هذه المبادرات في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية

يجدر بالذكر أن قطاع البترول نفذ في السنوات السابقة العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية، في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وبناء القدرات وإعادة بناء المنازل، مع التركيز الكبير على تنمية القرى في المحافظة التي تحتاج إلى دعم خاص، نظرًا لتواجد العديد من مشروعات ومواقع العمل البترولي في تلك المناطق.