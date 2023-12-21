تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا والتى تضم مصفاة تكرير تابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول ومحطات ومستودعات شحن وتعبئة وتخزين تابعة لشركات أنابيب البترول ومصر والتعاون للبترول وبتروجاس وما تشهده المنطقة من مشروعات تطوير لرفع كفاءتها، حيث تؤمن المنطقة إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظات الغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

توفير الإمدادات للمنتجات البترولية

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على حرص برنامج التطوير والتحديث منذ إطلاقه عام 2016 على العمل بمخطط واضح يشمل كافة مناحى الصناعة البترولية، لافتًا إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا بما تمثله من عراقة وأهمية أحد النماذج التى نعمل على تطويرها باستمرار بما يضمن لها استمرار العمل على توفير الإمدادات للمنتجات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز لمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة بوسط الدلتا بالتكامل مع منطقة الأسكندرية.

كما أشار الملا، إلى الاهتمام بتطوير كافة مقومات المنطقة من مصفاة التكرير والمستودعات ومنصات الشحن وخطوط الأنابيب وسيارات النقل والتوزيع الحديثة واستمرار التحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة التشغيل وإمكانية المناورة والتحكم فى منظومة تداول المنتجات البترولية.

وأكد وزير البترول، على العمل المتكامل، خاصة أنه ليس لدينا رفاهية الوقت، مؤكدًا على استمرار التكامل التام بين المناطق الجغرافية البترولية وكافة عناصر منظومة العمل البترولى مع مراعاة الالتزام فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتوسع بتطبيق منهج علمى وعملى نوظف فيه تطور العلم والمعرفة فيما يخص تحسين الإنتاج وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد وإدارة العمليات وخفض الانبعاثات وكذلك استدامة العمليات وتلافى الحوادث عبر تطبيق منظومة صارمة للسلامة والصحة المهنية وتوفير تقنيات حديثة لمراقبة منظومة الشحن والنقل والتوزيع والتداول.

كما أشار إلى أن جهود تطوير كافة المناطق الجغرافية البترولية سواء بالنسبة للمنشآت والمعدات والأداء وكذلك صقل مهارات العنصر البشرى وإدخال التقنيات الحديثة، توفر لمتخذ القرار معلومات دقيقة تسهم فى اتخاذ القرار الصحيح وإجراء المناورات الخاصة بتدفيع المنتجات البترولية على كافة مسارات خريطة مصر بسهولة ويسر، وأشار إلى أن ما تم من تحديث وتطوير وراءه عزيمة وإصرار وإرادة ومستمرون فى العمل على تنميته وتطويره.