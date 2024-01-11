جهود وزارة البترول.. تطوير خدمات توزيع الوقود والمنتجات البترولية فى مصر

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما توليه من اهتمام لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توزيع الوقود والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي باعتبارها عصب الحياة اليومية وهدفا رئيسيا من أهداف نشاط قطاع البترول والغاز، لافتة إلى أن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أثبتت نجاحها كقناة تواصل قوية مع المواطنين في كافة أنحاء مصر لسرعة التعرف على ردود أفعالهم، وحل ما يطرأ من شكاوى بشأن ما يقدمه لهم القطاع من خدمات وأنشطة، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر والاستجابة لمتطلباتهم.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأضافت الوزارة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يتابع باستمرار موقف التعاون والتنسيق مع المنظومة الحكومية الموحدة ويوجه باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في طليعة الوزارات التي تتعاون مع المنظومة، وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة للشكاوى كحق أصيل للمواطنين، ومن أجل زيادة ثقة المستهلك في قطاع البترول وخدماته، موجها كذلك بالحرص المستمر على رفع كفاءة الكوادر البشرية القائمة على حل الشكاوى، وتوفير كوادر ذات خبرة عالية وتطوير آليات إدارة وسرعة الاستجابة للشكاوى.

عملية حل ومعالجة الشكاوى

وأشارت الوزارة إلى أن عام 2023 أظهر تقدما واضحا في إدارة عملية حل ومعالجة الشكاوى في إطار التنسيق المشترك مع المنظومة الحكومية الموحدة، وهو ما توضحه مؤشرات البوابة الإلكترونية للمنظومة التي أوضحت تلقي قطاع البترول خلال عام 2023 عدد 23 ألفا و839 شكوى وبلاغا تمت الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بوزارة البترول والثروة المعدنية والشركات المعنية بقطاع البترول، وهو ما أسفر عن حل ومعالجة 23 ألفا، و734 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز تزيد علي 99%، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لها كشركة غاز مصر، والشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، والشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كار جاس) وغيرها، وجار حل ومعالجة 97 شكوى، مؤكدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي 5479 بلاغا على مدار العام.

ويقوم قطاع البترول بالتعاون مع المنظومة بالتنويه عن أي أعمال تتم بالمناطق المختلفة، كإضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي أو الصيانة حرصا على طمأنة المواطنين.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR في الصور المرفقة.