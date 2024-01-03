مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

أعلنت شركات قطاع البترول حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف ضمان استمرار حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن إلى المحطات.

إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

وجهت شركة الغازات البترولية "بتروجاس" برئاسة محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مديري المواقع بإعداد جدول يشمل جدول التشغيل والمناوبات خلال أيام العطلة الرسمية كالتالي:

يمنح العاملون بالشركة إجازة رسمية يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

أما بالنسبة للمواقع الإنتاجية، يجب على مديري المواقع إعداد جدول للتشغيل والمناوبات، وسيتم تعويض العاملين عن العمل يوم العطلة الرسمية وفقًا للقواعد التالية:

1. احتساب مكافأة إنتاج وفقًا للقرارات المعمول بها حاليًا.

2. احتساب أجر إضافي عن هذا اليوم وفقًا لقواعد الأجر الإضافي.

3. تقدير احتياج العمل للعاملين الذين يلزم حضورهم بناءً على طبيعة العمل.

وبالنسبة للعاملين بالإدارة العامة للأمن، يتوجب اتخاذ الإجراءات الضرورية وتشديد الحراسة واليقظة التامة.

فيما يتعلق بحالات المرض الطارئة، يجب على العاملين وعائلاتهم التوجه إلى المستشفيات التي تقبل حالات الشركة الطارئة بناءً على كارنيه العلاج الطبي الخاص الصادر من الشركة.

دعم مشروع تحسين بيئة التعليم

وفى سياق منفصل، قامت شركة رشيد للبترول بدعم مشروع تحسين بيئة التعليم في محافظة البحيرة، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية.

2000 مقعد لطلاب المدارس الحكومية

يهدف هذا المشروع إلى زيادة مساهمة القطاع البترولي في التنمية المجتمعية، وخاصة في المناطق التي تحظى بالرعاية الخاصة، يتمثل جزء من هذه الجهود في تصنيع وتسليم 500 مقعد خشبي من إجمالي 2000 مقعد لطلاب المدارس الحكومية في مدينتي إدكو ورشيد، بالإضافة إلى طلاب المعهد الأزهري بإدكو.

كما تم تصميم هذه المبادرة بحيث تستوعب ثلاثة طلاب لكل مقعد، بهدف تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق أفضل للطلاب في هذه المناطق، وتأتي هذه الجهود تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتعكس التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية ودعمها للمجتمع المحلي.