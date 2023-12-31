من أسوان إلى الإسكندرية.. مسيرة قطاع البترول المصري نحو المسئولية المجتمعية

يسعى قطاع البترول في مصر، بالتعاون الوثيق مع شركائه، إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتجلى هذا السعي في اعتماد استراتيجية شاملة للمسئولية المجتمعية، التي تستهدف بصورة أساسية تحسين نوعية الحياة في الجماعات المحلية الأكثر حاجة إلى الدعم.

المسئولية المجتمعية لقطاع البترول

تعتمد الاستراتيجية على محاور رئيسية مثل التعليم، التدريب المهني، تعزيز التنمية الاقتصادية، تحسين الخدمات الصحية، ودعم المساواة بين الجنسين، كما تشمل تطوير مشروعات تركز على حماية البيئة، يلعب القطاع دورًا بارزًا في دعم المبادرات الوطنية مثل مبادرة "حياة كريمة"، مما يؤكد على أهمية مساهمته في النهوض بالتنمية المستدامة في البلاد.

برئاسة وزير البترول

لتحقيق هذه الأهداف بكفاءة، تم تشكيل لجنة عليا معنية بالمسئولية المجتمعية، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، تعمل بالتنسيق مع فرق عمل من مختلف القطاعات، بما في ذلك هيئة البترول والشركات القابضة، هذا النهج يتسق مع تخصيص إدارات مختصة بالمسئولية المجتمعية داخل كل شركة تابعة للقطاع، مما يعزز من فعالية تنفيذ المشاريع المجتمعية.

ويظهر قطاع البترول المصري التزامًا قويًا بالمسئولية المجتمعية من خلال مساهماته الفعالة في مناطق عمله المختلفة، بالتعاون مع شركائه في القطاع، ومن أبرز هذه المبادرات:

1- مشروع إعادة الإعمار في الأقصر:

تم هدم وإعادة بناء 21 منزلًا في قرية "حاجر المريس" بمحافظة الأقصر، مع تجهيز هذه المنازل بكامل الفرش والأثاث والأجهزة المنزلية.

2- مشروعات تنموية صغيرة:

تنفيذ عدة مشروعات تنموية تناسب البيئة المحلية، منها تسليم رؤوس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا، وهو يعتبر دعمًا مباشرًا لتحسين ظروفهم المعيشية.

3- تطوير التعليم والصحة:

تطوير مدرسة عمر بن الخطاب في مدينة رأس غارب بالتعاون مع شركة “كويت إنرجي”، كما تم تقديم الدعم لمستشفى الناس بالقليوبية لتحديث قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العمليات.

4- منح دراسية ومساعدات طبية:

تقديم 54 منحة دراسية للمعلمين، 27 للتعليم الفني، و19 للطلاب الجامعيين. بالإضافة إلى 2364 مساعدة طلابية لدعم استمرارية الطلاب و484 مساعدة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

5- دعم المرأة المعيلة والشباب:

تنفيذ 17 مشروعًا صغيرًا يهدف إلى تمكين المرأة المعيلة والشباب، مما يساهم في توفير مصادر دخل مستدامة لهم.

6- تحسين البنية التحتية:

المساهمة في تطوير البنية الأساسية لكورنيش الخصوص ومدخل المنطقة الجغرافية البترولية في مسطرد، مما يعزز من جودة الحياة في هذه المناطق.

7- تحسين البنية التحتية في الإسكندرية:

في قرية فلسطين بمحافظة الإسكندرية، قامت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) برفع كفاءة 55 منزلًا، وشملت الأعمال إعادة البناء، الفرش، والتجهيز، كما تم تنفيذ 37 مشروعًا صغيرًا وتسليم رؤوس الماشية لتوفير دخل مستدام للأسر، بالإضافة إلى توزيع الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

8- دعم قرية أبوبكر الصديق:

في مركز العامرية بالإسكندرية، قامت شركة الأسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) بتحسين منازل ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مما يعكس الاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك المنطقة.

9- مبادرات تنموية في مطروح:

بالتعاون مع شركة كابريكورن ومحافظة مطروح ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، تم حفر 48 بئر مياه وتسليم 50 مشروع ماشية للأسر، كما نُظمت 12 قافلة طبية لخدمة أهالي قريتي جلالة وسواني سمالوس، بما في ذلك توفير الأدوية اللازمة، تشمل الجهود أيضًا تنفيذ 12 قافلة بيطرية قدمت خدمات الكشف والعلاج المجاني لنحو 43 ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى تدريبات مهنية للمستفيدين من مشروعات الدخل وصيانة الآبار.

10- دعم القطاع الصحي:

قدم قطاع البترول دعمًا ماليًا بقيمة 35 مليون جنيه لمستشفى أهل مصر لشراء الأجهزة الطبية، ولمستشفى سرطان أطفال الإسكندرية لاستكمال مبنى العلاج الإشعاعي ومركز علاج أورام الأطفال. كما ساهم في دعم وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا.

11- إعادة إعمار قرية خور عواضة بأسوان:

بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، شارك قطاع البترول في إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإعمار بتكلفة تقارب 10 مليون جنيه، ويجري حاليًا استكمال بناء القرية في المراحل التالية.

12- تدريب الكوادر الطبية:

نظم قطاع البترول برنامج تدريبي لـ 30 عضوًا من أعضاء هيئة التمريض من مستشفيات بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ومديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

13- تحديث مستشفى رأس غارب التخصصي:

تم افتتاح وحدة الموجات الصوتية للقلب بمستشفى رأس غارب التخصصي في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، وذلك بعد تجديدها بالكامل بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية.