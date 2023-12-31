الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يتابع تقدم أعمال مشروع السولار الجديد بأسيوط بـ2.9 مليار دولار

وزير البترول
وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة تقدم الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك)، وذلك على هامش زيارته مشروع توسعات مصفاة "ميدور" لتكرير البترول؛ لمتابعة تقدم الأعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط

وأكد المهندس طارق الملا أن مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في إطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية.

تركيب كل المعدات الكبرى بالمشروع

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس محمد بدر، رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع، مشيرا إلى ما تم إنجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع، كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من أجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات.

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ويعمل المشروع، البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار على توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز، والكبريت كمنتجات ثانوية، وغيرها من المنتجات.

وزير البترول بأسيوط توسعات مصفاة ميدور انوبك إنتاج السولار

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