2.5 مليون طن سنوياً.. تفاصيل إنشاء أكبر مشروع لإنتاج السولار في الصعيد

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر؛ وذلك للوقوف على تقدم الأعمال على أرض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع.

وأوضح بيان لوزارة البترول، أن متابعة الوزير لسير العمل في المشروع، يأتي في إطار ما له من اهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية؛ لزيادة طاقات الإنتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها على توفيرهما محليا للحد من الاستيراد.

ولفت إلى أن تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع، لتصل إلى أكثر من ٥٠%، بعد أن ارتفعت خلال الفترة الحالية إلى ما يتراوح بين ٤٠ إلى ٤٥%.

ويستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو 2.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتي في مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، بواقع 1.6 مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر، علاوة على البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس محمد بدر رئيس الشركة حول موقف تقدم الأعمال في استكمال الوحدات الرئيسية الأربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية، كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وغيرها والتى تخدم المشروع الذي تنفذ أعماله شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالي ٩ر٢ مليار دولار .

كما تم استعراض حجم الاعمال المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة. ووجه "الملا" باستمرار التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للمشروع، والعمل علي توفير المتطلبات اللازمة للانتهاء من الاعمال المستهدفة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، مع الالتزام الكامل ومراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

كما افتتح الوزير المبني الإداري للعاملين بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).