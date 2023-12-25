الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قطاعي البترول والتعدين يسهمان بـ 24 مليار جنيه في الخزانة العامة للدولة

وزير البترول
وزير البترول

تعتبر قطاعي البترول والتعدين من الأركان الحيوية للاقتصاد المصري، حيث شهدت مصر تحولًا ملموسًا في هاتين الصناعتين خلال العقد الأخير، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل هذه التحولات في استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع تنمية مبتكرة، مما ساهم في تعزيز قدرات القطاعين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.

22 مليار دولار في الخزانة العامة للدولة

وأبرمت مصر في الفترة الأخيرة، نحو أكثر من 130 اتفاقية بترول بقيمة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مصادر الاقتصاد المصري.

شركات النفط والغاز العالمية

وتُعد هذه الاتفاقيات علامة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من قبل شركات النفط والغاز العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع تفاهمات بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة.

55 مشروعًا لتطوير الحقول النفطية

كما تم تنفيذ أكثر من 55 مشروعًا لتطوير الحقول النفطية بإجمالي استثمارات تجاوزت 33 مليار دولار، ما يعكس التفاني الكامل من قبل مصر في زيادة إنتاجها والاستفادة الفعّالة من مواردها. 

وتشمل هذه الجهود التحديث المستمر للبنية التحتية واعتماد تكنولوجيا حديثة بهدف تحسين أداء هذا القطاع الاستراتيجي، وهو ما يعزز الكفاءة والاستدامة في استغلال الموارد البترولية والتعدينية في مصر.

قطاع التعدين

ونجحت مصر أيضًا في جذب اهتمام شركات دولية رائدة للاستثمار في قطاع التعدين، بما في ذلك شركات بارك العالمية، والتي تُعتبر ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، وشركة سنتامين العالمية، حيث تقوم هذه الشركات حاليًا بتوجيه استثمارات ضخمة نحو مواقع متنوعة في مصر، بخلاف منجم السكري، مما يُظهر التفاعل الإيجابي والثقة المستمرة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية في مجال التعدين.

دعم الاقتصاد المصري

وشهد قطاع البترول والغاز تحولًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تحول من وضع عجزي إلى وضع فائضي للمرة الأولى، يعزى هذا التحول إلى تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد والاستراتيجيات التي نُفِّذَتْ بنجاح من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

وزارة البترول تنفذ 37 مشروعًا تنمويًا فى قرية فلسطين بالإسكندرية

البرنامج الأول.. أهم أهداف برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول في مصر

 تُظهر الأرقام التالية مدى إسهام القطاع في تعزيز الأداء الاقتصادي:

-  في الفترة من 2018 إلى 2019، شهد قطاع البترول في مصر تحولًا تاريخيًا حيث حقق فائضًا في الميزان التجاري البترولي لأول مرة منذ سنوات طويلة، بلغ حوالي 631 مليون دولار.

- استمر هذا النجاح حيث ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري البترولي في عام 2021/2022 إلى حوالي 5 مليار دولار، مؤكدًا على استمرار تحسين أداء القطاع.

- شهدت صادرات قطاع البترول المصري زيادة كبيرة في عام 2022، حيث بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ 13 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو تبلغ 41%.

- سجلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعًا هائلًا خلال عام 2022، حيث وصلت إلى 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 154%.

- تم تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطاع البترول إلى الخزانة العامة للدولة خلال عام 2021/2022، بلغت حوالي 24 مليار جنيه، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.

البترول التعدين مصر الخزانة العامة للدولة قطاع التعدين الحقول النفطية

الأكثر قراءة

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح ترد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

أتوبيس النصر للسيارات يبدأ العمل تجريبيًا في العاصمة الإدارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس