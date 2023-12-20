"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، يشكل قطاع التعدين أحد القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير، وقد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحسين هذا القطاع.

قطاع التعدين فى مصر

وفي هذا السياق، تمثلت الرؤية الوطنية لتطوير صناعة التعدين في مصر في توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحسين البنية التحتية لدعم هذا القطاع الحيوي.

الثروات التعدينية

تعتبر مصر من الدول الغنية بالثروات التعدينية، حيث تمتلك البلاد موارد هائلة من المعادن الهامة فى العديد من المناطق بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية، مثل الفوسفات والذهب والنحاس والمنجنيز ورمال الكوالين والكوارتز والتنتالوم وغيرها من الثروات التعدينية التى تشتهر بها مصر.

وبهدف استغلال هذه الثروات بشكل فعال وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، أطلقت الحكومة خطة طموحة لتعزيز صناعة التعدين.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية

وجه الرئيس السيسي الحكومة ووزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة تحسين استغلال ثروات مصر المعدنية، حيث أصدر توجيهاته بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القيمة المضافة والتصنيع، كما شدد على ضرورة توفير المرونة اللازمة لتعزيز الوضع الاقتصادي لقطاع التعدين في مصر.

هدف الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه هو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، حيث تم اتخاذ إجراءات لتسهيل عمل المستثمرين في قطاع التعدين وتقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية.

كما شهدت العديد من المشاريع التعدينية الكبرى تحديثًا للبنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات.

وزارة البترول والثروة المعدنية

تأخذ وزارة البترول والثروة المعدنية أيضًا خطوات نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف العمال في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال برامج التدريب المهني وتطوير المهارات التى تُعتبر جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة، حيث يتم تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة بشكل فعال في تطوير هذا القطاع.

جلب الاستثمارات الأجنبية

وتشير جهود الرئيس السيسي المستمرة في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعدين، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدة دول وشركات عالمية لتبادل الخبرات وجلب الاستثمارات الأجنبية.

نقلة نوعية في مجال التعدين

كما أن الرئيس السيسي يعتبر صناعة التعدين في مصر عاملًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، وتعكس الجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع إصرار الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في مجال التعدين وتحقيق مستقبل واعد لهذه الصناعة الحيوية في مصر.