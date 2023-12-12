تفاصيل مشاركة رئيس هيئة الثروة المعدنية فى مؤتمر التعدين العالمى بروسيا

غادر رئيس هيئة الثروة المعدنية، الجيولوجي ياسر رمضان، أمس الأول أرض الوطن متجهًا إلى روسيا في رحلة رسمية مهمة، يرافقه الدكتور الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدنية، بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي للتعدين بعنوان "إفريقيا تبحث عن حلول".

مؤتمر التعدين العالمي بروسيا

ويستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام، من 10 إلى 15 ديسمبر الحالي، وتقام في جامعة سانت بطرسبرج للتعدين، التي تعد جزءًا من هيكلية التعليم العليا التابعة للحكومة الروسي، ويأتي المؤتمر في سياق البحث عن حلول لتحديات متنوعة تواجه القارة الإفريقية في مجال الثروات والتعدين.

تعزيز التعاون الدولي

ويعكس حضور الجيولوجي ياسر رمضان في هذا المؤتمر التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا السياق الحيوي.

صناعة التعدين والثروة المعدنية

كما يمثل المؤتمر فرصة للتواصل مع خبراء ومتخصصين على مستوى عالمي، وتسليط الضوء على التطورات والابتكارات في صناعة التعدين والثروة المعدنية، وتعزيز قطاع التعدين في مصر وإفريقيا بشكل عام.

جامعة سانت بطرسبرج للتعدين

ومن الجانب الروسي، سيحضر المنتدى الذي سيعقد في جامعة سانت بطرسبرج للتعدين التابعة للإمبراطورة كاثرين الثانية، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي رئيس الوكالة الفيدرالية، ووكالة روزنيدرا يفغيني بيتروف، ورئيس المجلس الأعلى للتعدين في روسيا يوري شافرانيك، وعدد من السياسيين المهمين الآخرين وكبار المديرين للشركات المحلية الرائدة.

رؤساء الجامعات

ومن أفريقيا، أكد بالفعل وصول أكثر من 100 من رؤساء الجامعات الرائدة وممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والشركات الكبرى من أكثر من 25 دولة، ومن بينهم وزيرة التعليم العالي والعلوم والتنمية التكنولوجية في زيمبابوي موريرا آمون، ووزير الموارد الطبيعية في نيجيريا أولاديل أولاكي، ويمثل مصر الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى أكثر من ألف مشارك أجنبي.

تعاون روسي أفريقي فى مجال تدريب الموظفين

كما أبدت روسيا استعدادها للتعاون مع شركاء من أفريقيا في مجال تدريب الموظفين من أعلى الفئات، بما في ذلك من خلال نظام المنحة التابعة لليونسكو، وتكوين معارف جديدة لمزيد من التقدم التكنولوجي، وإنشاء فرق علمية مشتركة.

وكان رئيس هيئة الثروة المعدنية قبل مغادرته البلاد بأيام قام بافتتاح عدد من معامل تحضير وتحليل عينات الذهب المستخرجة من المناجم، بالإضافة إلى توقيع عدد من الإتفاقيات مع شركات تعدين عالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تأتي هذه الخطوات كجزء من التزام رئيس الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة على أهمية تحقيق تطور نوعي في قطاع التعدين.

التطوير التكنولوجي في قطاع التعدين

كما تأتي هذه الجهود استجابة لدعوة الرئيس السيسي لتحقيق تقدم ملموس في ميدان التعدين، والتي تسلط الضوء على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز البحث العلمي في تطوير وتحسين عمليات استخراج المعادن، ويتطلع رئيس الهيئة إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال تنفيذ خطط وبرامج تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع التعدين، مما سيسهم في تحسين الكفاءة والفاعلية العامة للصناعة.

المؤتمر