رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

تكمن في أراضي مصر كنز طبيعي غني ومتنوع، وهو قطاع التعدين الذي يحمل إمكانيات هائلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ويعتبر التعدين من أهم المحركات لتنويع اقتصاد مصر وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.

صناعة التعدين في مصر

كما تمتلك صناعة التعدين في مصر تاريخًا طويلًا يمتد إلى العصور القديمة، وتشمل ثرواتها الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزمرد، والرخام، والجرانيت، والباريت، والكوارتز، والعديد من الموارد الأخرى.

رؤية مصر 2030 فى صناعة التعدين

تسعى مصر إلى تحقيق رؤيتها 2030 من خلال تطوير وتحديث قطاع التعدين، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة التى ستساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 0.5٪ إلى 5٪ من قطاع التعدين.

ويعتمد تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين، على مجموعة من الجهود والعوامل الرئيسية، التى وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن رؤية مصر 2023 ومنها:

1- تحسين البيئة التنظيمية:

- إصدار قوانين ولوائح جديدة تهدف إلى جعل بيئة الاستثمار في قطاع التعدين أكثر جاذبية.

- تحسين مناخ الأعمال لتشجيع المزيد من الاستثمارات وتسهيل عمليات التعامل.

2- جذب الشركات العالمية:

- انضمام شركات تعدين عالمية كبيرة إلى السوق المصرية، مما يبرز الجاذبية الكبيرة للبلاد كوجهة استثمارية من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

3- زيادة الإنتاج:

- تحقيق نجاح كبير في زيادة إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مستوى السوق.

4- تنمية صناعات معدنية محلية:

- زيادة مساهمة الصناعات المعدنية المحلية وتوجيه الاهتمام نحو تصنيع منتجات معدنية محلية لتعزيز الاستدامة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

5- حقيق التنمية المستدامة:

- رعاية أساليب التعدين التي تحترم البيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وعلى مدى السنوات السابقة، حققت مصر نجاحات ملحوظة في مجال صناعة التعدين، حيث بدأت بتنفيذ مشاريع ضخمة، كما في حالة مشروع إيقات لاستخراج الذهب، ووصولًا إلى إطلاق مركز لخدمات التعدين بالتعاون مع البنك الدولي.

بتوجيهات الرئيس السيسي

وشهدت مصر إطلاق مشروع مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وذلك في إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة من ثروات التعدين المصري، حيث جاء هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف استغلال الثروات المعدنية بفعالية لتعظيم الإيرادات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تعظيم القيمة المضافة

تتضمن هذه الجهود أيضًا بدء تعظيم القيمة المضافة من مصادر أخرى مثل الحجر الجيري والكوارتز، وذلك من خلال مشروعات تصنيع كبرى مثل مجمع إنتاج الصودا الخاص ومشروع السيليكون، تلك المشروعات تُعزز من تحويل الثروات المعدنية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

منطقة المثلث الذهبي

ويكمن جزء آخر من استراتيجية تعظيم القيمة المضافة في تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لتنمية منطقة المثلث الذهبي، من خلال تحسين الإيرادات من الثروات التعدينية ومواصلة إطلاق المزايدات العالمية وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة.

منصة رقمية خاصة بصناعة التعدين

كما تجري الاستعدادات حاليًا لإطلاق منصة رقمية خاصة بصناعة التعدين والثروة المعدنية في مصر، والتي ستكون واجهة حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى جميع البيانات الجيولوجية والخرائط اللازمة لتقديم الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر، هذه المنصة ستسهل عمليات الترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وتم انجاز التقييم الفني لها بالفعل، مع المتوقع إطلاقها في الفترة القريبة.