روسيا: سنواصل ممارسة الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن ما حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة 7 أكتوبر الماضي لم يحدث من فراغ، مؤكدًا أن روسيا ستواصل ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد، خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2023، على أن القرارات المتعلقة بالأزمة الإنسانية في غزة وكيفية معالجتها تتطلب نوعا من الرقابة عن كثب، مشيرًا إلى أن موسكو تتواصل حصرا مع الجناح السياسي للحركة.

وأوضح أن روسيا لديها علاقات مع الجناح السياسي لـ"حركة حماس"، وتم إجراء اتصالات بممثليه في الدوحة للتفاوض حول مصير الرهائن من مواطنينا، إضافة إلى مواطنين من عدد من الدول المجاورة لروسيا ودول أخرى، وقد تمكنا من التوصل إلى اتفاق، وكان رد فعل الجانب الإسرائيلي إيجابيا.